No se puede obligar al Congreso a aprobar una reforma tributaria a ciegas: Efraín Cepeda

En conversación con W Fin De Semana, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió al cruce de mensajes que hubo con el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, a propósito de la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno ante el Congreso.

Es por esto que un grupo de más de 30 congresistas firmó una proposición para disminuir en $12 billones el Presupuesto General de la Nación para el 2025, algo que le cerraría la puerta a la reforma del Gobierno Nacional.

Ante esta situación, Cepeda le recordó al presidente Petro la división de poderes en el Estado colombiano.

“No se le puede obligar a aprobar una reforma tributaria a ciegas, eso sería irresponsable con el país. Lo que hemos dicho es que saquen esos 12 billones y luego presenten una reforma que se discuta y no esté en la oscuridad. Ese es el deber ser”, afirmó.

Por la presión que ha ejercido el mandatario colombiano para la aprobación de la reforma, Cepeda sostuvo que se está “saliendo de todos los trámites respetuosos”.

“El Congreso no aprobará eso, no lo podemos hacer, no están los votos”, dijo.

El congresista también insistió en que “ningún colombiano puede estar de acuerdo con que aprobemos tributarias a ciegas, eso no puede ser”.

Mensaje a los ministros

Efraín Cepeda, a través de los micrófonos de W Fin De Semana, les pidió a los ministros que miren la plata que tienen guardada en bancos y fiducias, pues “dejaron 50 billones de pesos sin ejecutar”.