La historia de José Rodríguez, el colombiano que conquistó Madrid con su comida

En conversación con La W, José Humberto Rodríguez, el expolicía colombiano José Humberto Rodríguez contó cómo conquistó Madrid, España, con sus preparaciones culinarias.

¿Qué lo motivó a salir del país?

Rodríguez nació en Pereira, estuvo en la Marina y luego pasó a la Policía, sin embargo, comentó que sus padres sufrían mucho cuando estaba en la fuerza pública.

“Alcancé a estar 7 años en el Caquetá, pero mi padre sufría mucho, entonces decidí ir a España”, dijo.

¿Cómo trabajó su éxito en España?

Según relató, inició trabajando en un lugar de confección de chinos, allí se le salió la “recursividad paisa”, entonces comenzó a organizar ropa y venderla en un parque donde se reunían colombianos y latinos.

Tras esto, les vendía ropa a mujeres mientras les contaba historias. En medio de esas conversaciones preguntó ellas qué comían. Ante la respuesta, les dijo que él sabía cocinar, entonces, además de las prendas, les hacía mandados y les preparaba comida.

José Pan

Al ver su gran don para la cocina, dichas mujeres le consiguieron un trabajo en una panadería española, aunque reveló que para ese momento ya se hacía más de 10 salarios mínimos. “No lo necesitaba, pero me tocó porque si no pensaban que era un vividor”.

Sin embargo, decidió tomar el empleo y comenzó a hacer las recetas que cargaba en su bolsillo: “el éxito fue total, tenía muchísima clientela”.

Posteriormente, narró cómo, desde ese punto en su vida, logró abrir panaderías que ya son reconocidas en toda España.

¿Dónde surgió su relación con la comida?

“Mi mamá era enfermera, mientras ella trabajaba, teníamos problemas (con sus hermanos). Me empezó a gustar el cuento de la cocina y todo en la vida me lo he ganado haciendo de comer”, contó.