“Soy una periodista que perdió la audición, pero no los sueños”: Adriana Mocciola

Adriana Mocciola, periodista y escritora, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio y habló sobre su nuevo libro ‘La periodista que no oye, pero escucha’, revelando que es “una periodista que perdió la audición, pero no los sueños. Soy una inmigrante que nunca, nunca se rindió”.

Sin embargo, comentó que al principio fue algo difícil, pues solía ocultarse. “Lo oculté mucho tiempo, y fue hasta que decidí hablarlo, hasta que decidí plasmarlo en un papel”.

Asimismo, contó que sus primeros síntomas comenzaron cuando tenía 29 años, pero siguió con su vida y su carrera. A los 33, su esposo llegó y al abrir la puerta de la casa le pidió tener una conversación.

“Me dijo ‘Hola mi Chiqui. Tenemos que hablar porque tenemos un problema. El televisor se escucha desde el ascensor’, entonces yo le dije, ‘Félix, lo que pasa es que no, no sé, no lo oigo. Yo necesito escuchar las noticias y no puedo captarlo”, contó.

Ante esto, decidió ir al médico, a un otorrino, quien rápidamente le diagnosticó una pérdida auditiva en ambos oídos, que era irremediable. Lo más extraño del caso es que aún la periodista no sabe la causa de la pérdida de audición.

“Las estadísticas dicen desde que una persona recibe el diagnóstico de pérdida auditiva tarda en promedio 7 años hasta buscar la ayuda, o sea, 7 años hasta que decide ponerse sus aparatitos o sus audífonos. Yo tardé 5 años”, reveló.

Mocciola agregó que estuvo llena de miedo de pensar en que su carrera podía acabar, y por eso decidió ocultarlo.

Sobre su libro, reveló que hace parte de la Fiesta del libro y la cultura Medellín, en la sección de autores independientes. Y además, el sábado 14 de septiembre a las 4 de la tarde va a estar en la Asociación antioqueña de personas sordas. “Para mí es muy importante hacer esta labor, poder hablar con la comunidad sorda, así que voy a estar ahí en eventos gratuitos”, ultimó.