Defensa de Nicolás Petro se refirió a “millonadas” que habría recibido para su campaña

En medio de la audiencia preparatoria de juicio que se realiza en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, el abogado de Nicolás Petro, Diego Henao, se refirió a la reciente denuncia de Day Vásquez sobre millonarios recursos que habría recibido el exdiputado.

En conversación con medios de comunicación, el defensor jurídico aseguró que, aunque desconoce las denuncias de la expareja sentimental de Petro, se aclarará cualquier situación que tenga lugar.

“No, no he tenido oportunidad de leerlo, entonces no sabría a qué se refiere pero seguramente si hay alguna situación que aclarar, se aclarará en su momento con el material probatorio que estamos descubriendo el día de hoy”, dijo Henao.

Las acusaciones fueron realizadas por Day Vásquez a través de su cuenta de X, hace varios días.

En las mismas, señaló que Nicolás Petro debía contar sobre los millonarios recursos que habría recibido para su campaña a la Gobernación del Atlántico y que involucraban a personajes del departamento.

“Pero ya es hora de que Nicolás Petro cuente de la otra millonada que recibió y que aún no se ha hablado de ello. Sobretodo de personajes del departamento”, dijo Vásquez.