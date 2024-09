Presupuesto podría salir por decreto: Así reaccionaron congresistas al ultimátum de Petro

La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025 es, sin duda, el debate más importante esta semana en el Congreso. Igualmente, lo es la nueva reforma tributaria, que radicaría este 10 de septiembre el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Legislativo.

Y es que el presidente Petro aseguró que, si el Congreso no aprueba la reforma tributaria y el presupuesto como está, para cubrir un déficit de $12 billones, decretaría el presupuesto, sin que este pase por el Capitolio.

“La mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento, que no aumenta impuestos ni a las personas naturales, excepto a los superricos, y le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, menos a los extractivos fósiles”, dijo Petro. Y cerró con lo siguiente: “Parece que el presupuesto, como dice la constitución y la ley, saldrá por decreto”.

Al respecto, las senadoras Angélica Lozano, de la Alianza Verde, y Clara López, del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W y se refirieron al ultimátum del primer mandatario.

La senadora Lozano señaló que, aunque la ley le permite al presidente sacar el presupuesto por decreto si no se aprueba antes del 20 de octubre, sería irresponsable decretar el presupuesto como ha sido propuesto. Eso, en tanto se están pidiendo $523 billones, pero desde la Casa de Nariño han reconocido un déficit de 12 billones.

En todo caso, la senadora de la Alianza Verde señaló que el déficit sería superior y habló de $46 billones faltantes respecto a los ingresos presupuestados para 2025.

De otro lado, dijo que “no tiene sentido pedir más recursos cuando no se está ejecutando el dinero que ya se tiene. Por ejemplo, en el sector Vivienda solo se ha ejecutado el 8%”.

Sobre la advertencia del Gobierno de que el presupuesto sea decretado, la senadora Clara López señaló que la tensión y las comunicaciones en doble vía iniciaron con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cuando afirmó desde el Congreso de la Andi que tenía los votos para hundir la reforma tributaria.

“Las declaraciones del presidente Petro son una respuesta lógica a esta amenaza. Si el Congreso no aprueba el presupuesto a tiempo, el presidente puede decretarlo. No estamos hablando de recursos antojizos, sino de fondos necesarios para la inversión”, dijo la senadora gobiernista.