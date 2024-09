Harris expuso ideas y propuestas, Trump solo mintió y atacó: funcionaria de la Casa Blanca

Los candidatos en las elecciones de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, se enfrentaron en el que podría ser su único debate presidencial la noche del pasado 10 de septiembre, un encuentro que resultó ser clave en la contienda.

La subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, Pilar Tobar, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este tema, exponiendo sus perspectivas, decantándose por un mejor desempeño de para la demócrata.

“La vicepresidenta Kamala Harris se presentó de una forma muy buena, explicándole al pueblo estadounidense lo que planea hacer para mejorar sus vidas, contrastado con el expresidente Donald Trump, que solo mintió y dejó claro que no está listo ni tiene las capacidades para el cargo”, aseguró la funcionaria de la Casa Blanca.

¿En qué temas le fue mejor a Kamala Harris en el debate?

Según comentó Tobar en los micrófonos de La W, a Harris le fue mejor que a Trump en los temas relacionados con la inmigración, el aborto y la economía.

“Ella contestó lo que se le pregunto con respecto a los planes que tiene; Trump, para variar, solo atacó a la gente, a los inmigrantes, empezó a dividir de una forma que la gente no quiere ver”, aseguró.

Es importante destacar que el aborto como derecho federal es una de las principales banderas de Harris en esta contienda electoral, algo a lo que Trump se ha opuesto, dejando a libertad de cada estado su aprobación o prohibición.

“Gracias a Trump y a los jueces que puso en la Corte Suprema es que perdimos el derecho de las mujeres de poder elegir sobre nuestro propio cuerpo (…) en estados como Texas y Florida hay mujeres que pierden sus bebés y se desangran en los hospitales donde los médicos no las atienden por miedo, porque el estado decidió que si pierden al bebé eso los pone a ellos en peligro. Eso no es correcto, no deberíamos ver a niñas de 12 años violadas tener hijos que no quieren”, comentó.

Inmigración: un tema clave en el debate presidencial

Donald Trump y Kamala Harris tienen una amplia diferencia también en cuanto a sus posturas frente a los temas de inmigrantes, pues el mismo republicano reafirmó en medio del debate que estos son delincuentes y que, incluso, “se están comiendo a los perros y gatos”.

La funcionaria presidencial dijo en La W que “lo que busca Harris es que la gente pueda tomar sus decisiones, que puedan buscar el sueño americano y el bienestar para sus familias (…) Lo que dijo Trump es lo de siempre, que los inmigrantes son delincuentes, que se están tomando los trabajos, ese no es el caso. A Trump le conviene hacer de esto un tema político que solucionar los problemas inmigratorios, los demócratas en cambio buscamos soluciones”.

Finalmente, Tobar recordó que las políticas de Harris buscan ayudar al pueblo, mientras que las de Trump buscarían llenar más los bolsillos de los ricos.

“Harris es hija de migrantes, ella ha logrado todo por si misma y lo ha dejado claro, contrario al expresidente Trump al que todo se le dio en bandeja de plata. Las políticas de estas dos personas no podrían ser mas diferentes, ella quiere ayudar a la gente, él quiere ayudar a los ricos a seguir haciendo dinero”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

