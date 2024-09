“Trump no perdió el debate, nadie ganó”: exdirector de comunicaciones en gobierno Trump

Michael Dubke, quien fue director de comunicaciones de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el debate que sostuvieron Kamala Harris y el candidato republicano.

“Trump no perdió el debate, nadie ganó. Desafortunadamente, Trump solo hizo puntos hasta el final del debate cuando habló de los desaciertos del gobierno Biden”, mencionó.

De igual manera, señaló que no cree que el debate de este martes, 10 de septiembre, tenga el mismo impacto en las elecciones que el que se dio en junio.

De esta manera, resaltó la cualidad que tiene Trump para generar simpatía en los electores con su particular forma de expresarse.

“Es algo que él ha hecho a lo largo de su carrera pública, no habla como un político común y conecta con la gente”, dijo.

“Migrantes comen mascotas”

Sobre la polémica frase que lanzó Trump en medio del debate, Dubke aseguró que es “inusual hablar de inmigrantes que comen perros y gatos”, por lo que Kamala Harris porque es algo que los estadounidenses no lo creen del todo.

¿Cuánto influirá el apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris?

“Como las niñas de 14 años no votan, no va a hacer la diferencia, no cambiará el resultado”, afirmó.

Reviva la entrevista completa con Michael Dubke a continuación