MinInterior confía en que se llegue a un acuerdo en el monto del presupuesto para el 2025

Desde el departamento de Caquetá, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció sobre las divisiones en el Congreso de la República que han impedido definir el monto del Presupuesto General de la Nación.

“Hoy, por fortuna, se han vuelto a generar las condiciones para agotar la posibilidad de un consenso. Si no lo hay, esperamos en los próximos días tener la oportunidad de seguir discutiendo el Presupuesto Nacional. Hay que tomar una decisión antes del 15 de este mes, es decir, antes del domingo, sobre el monto. Sin embargo, sigue la discusión del Presupuesto. Si no se aprueba el monto, si no hay consenso, si no se toman decisiones, queda vigente el monto presentado por el Gobierno, pero la discusión seguirá abierta en las comisiones para insistir en los consensos”, explicó Cristo.

Por otro lado, el alto funcionario insistió en que la situación fiscal del país no es la mejor, ya que se heredó una deuda considerable del gobierno del expresidente Iván Duque.

“Se necesita una ley de financiamiento para mantener las inversiones en los territorios afectados por la violencia, acelerar la implementación del acuerdo de paz y cumplir los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha hecho recortes importantes, y ya es difícil hacer más recortes sin afectar inversiones cruciales para las regiones y la reactivación económica”, agregó.