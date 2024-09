Abogado de Puigdemont: “No se ha entregado en siete años, no se entregará ahora”

(Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Abogado del expresidente de la comunidad de Cataluña (norte de España) Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, advirtió este domingo 15 de septiembre que su cliente nunca tuvo intención de entregarse a la Policía, en referencia a su visita fugaz a España, donde está en busca y captura por delitos relacionados con el referéndum de independencia declarado ilegal.

El líder independentista catalán “no se ha entregado en siete años y no se entregará ahora”, dijo Boye, que recordó que su defendido dejó claro que no facilitaría su detención en su regreso a Barcelona el pasado 8 de agosto.

En declaraciones al periódico El Nacional, Boye aseguró que hubo “un análisis policial” basado “en un relato, no surgido de Puigdemont sino de las autoridades de Cataluña, de que el expresident venía a entregarse”.”El president -Puigdemont- dijo claramente a quien le quiso escuchar: no facilitaré mi detención. ¿Qué necesitan? ¿Un manual de instrucciones de qué significa la frase? El president no se ha entregado en siete años, no se entregará ahora”, insistió Boye.

El pasado 8 de agosto, el expresidente entró en España, dio un mitin en la capital de Cataluña y volvió a Bélgica, donde reside, tras zafarse de la Policía que pretendía detenerlo tras el discurso.

Preguntado por la posibilidad de que Puigdemont vuelva a entrar en Cataluña próximamente sin riesgo de ser detenido, Boye explicó que se encuentran a la espera de que el Tribunal Supremo español tramite los recursos, y en función de lo que decidan, acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para conseguir la aplicación de la amnistía aprobada por el Gobierno español.

”No me quiero imaginar que el Tribunal Constitucional quiera que la inaplicación de una ley (de amnistía) sea llevada a Europa”, subrayó Boye, que señaló que confía en el Constitucional español “y en el sentido común”.

Por otro lado, afirmó que el socialista Salvador Illa ha logrado ser presidente de la Generalitat “porque el Tribunal Supremo no permitió que Puigdemont pudiese hacer campaña electoral en Cataluña”, en alusión a las elecciones al Parlament catalán del pasado 12 de mayo.