Caso UNGRD: renunció el defensor de Pedro Rodríguez, exasesor de Olmedo López

Ante la juez 72 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá presentó renuncia el abogado Pedro Antonio Padilla, quien ejerció la defensa de Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López.

Según argumentó, no hubo garantías para acceder a todos los elementos materiales probatorios que recopiló la Fiscalía General de la Nación contra su cliente, en medio de la investigación por el desfalco de la UNGRD.

“Pido que, por favor, se nos permita tener acceso al expediente físicamente y que se nos dispongan los audios, los chats de WhatsApp para poder hacer los ejercicios técnicos”, dijo Padilla.

Sin embargo, la delegada de la Fiscalía aseguró que durante varios días se suministró información relevante sobre este caso al abogado defensor para garantizar que pudiera controvertir la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

También explicó que, según la Ley, la Fiscalía no está obligada a entregar todo el material probatorio y dijo que este no es un descubrimiento probatorio porque no se encuentran en una audiencia preparatoria de juicio.

Tras la suspensión de algunas horas, la audiencia se reanudó y se presentó al nuevo abogado de Rodríguez Melo; se trata de José Alfredo Jaramillo.

Debido a esto, la sustentación de la defensa de Rodríguez Melo sobre la solicitud de la Fiscalía quedó aplazada para el próximo jueves 19 de septiembre.

Cabe recordar que Rodríguez Melo fue capturado el pasado jueves 5 de septiembre, por su presunta participación en el desfalco de la entidad.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Pedro Rodríguez Melo, quien fue el hombre de confianza del exdirector Olmedo López, al ocupar el cargo de asesor jurídico, fue también el enlace con Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’, quien se quedó finalmente con el negocio de la compra de los 40 carrotanques para La Guajira.

Por haber sido el intermediario en esa negociación, al parecer se quedó con 1.000 millones de pesos.

Precisamente, la fiscal 79 contra la corrupción Andrea Muños indicó que “Pedro Andrés Rodríguez Melo se apropió en favor propio de 1.000 millones de pesos y en favor de terceros por 13.163 millones de pesos, y Luis Carlos Barreto Gantiva por apropiarse en favor de terceros de 12.065 millones de pesos”.

Los hechos de corrupción se iniciaron en mayo de 2023 y están representados en 14 órdenes de proveeduría.

“Usted acordó con Olmedo López y Sneyder Pinilla la consecución de contratistas a quienes se les adjudicarían las órdenes de proveeduría a cambio de coimas en beneficio propio y de terceros”, aseguró la fiscal quien indicó que se concertaron en una “empresa criminal” para quedarse con los contratos como ocurrió con el de carrotanques para La Guajira por 46.800 millones de pesos.

“Usted, señor Pedro, organizó con Pinilla y otros congresistas la forma en que se pagarían esas órdenes de proveeduría previamente recibidas, a fin de recibir la coima en el menor tiempo posible; elaboraron documentos que no corresponderían con la realidad, pero que les permitirían cobrar el valor ante la Fiduprevisora sin que se hubiera cumplido el contrato”, dijo la fiscal del caso.

“En la ciudad de Bogotá desde por lo menos mayo del 2023 a la fecha, Olmedo de Jesús López Martínez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, como subdirector de Manejo de Desastres; Pedro Andrés Rodríguez Melo asesor jurídico de la dirección, y Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de conocimiento y funcionarios de otras entidades estatales, como César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como, servidores públicos y contratistas de la UNGRD, junto con particulares entre ellos Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista, ese interesaron o acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública”, aseguró la fiscal Muñoz.