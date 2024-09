Hablándonos y escuchándonos salimos adelante: MinInterior por apretada agenda legislativa

“Protesta pacífica no debe afectar los derechos de las mayorías”: MinInterior

En los micrófonos de W Radio, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló sobre la agenda legislativa y la defensa que dará el Gobierno a sus reformas y proyectos en el Congreso de la República.

En primer lugar, el ministro Cristo se refirió a la radicación de la reforma a la salud el pasado viernes 13 de septiembre, un hecho que causó controversia.

“Ha sido una de las reformas más debatidas y (su radicación) no se hizo a espaldas de nadie. Recoge un acuerdo muy importante con varias de las EPS, se pueden hacer ajustes en medio del debate. Decir que no se ha concertado, no es así (...) será el Congreso quien tome la decisión y el Gobierno va a persuadir con sus argumentos sobre las creencias y los beneficios que se tienen a largo plazo”, dijo Cristo.

El alto funcionario también aseguró que el Gobierno enfrentará con altura los debates de la oposición, a los cuales “no hay que tenerles miedo”.

“Hace parte del debate y no hay que tenerles miedo. Tenemos que ir poco a poco tomando decisiones que permitan bajar los ánimos, los niveles de confrontación y la radicalización, para ir creando un acuerdo. Hay que dar la pelea de la forma más pacífica y sin afectar los derechos de las mayorías”, puntualizó.

De igual forma, el ministro aseguró que esta agenda legislativa se divide en dos y por eso se está trabajando en ambos frentes.

“La agenda del Gobierno la dividiría en dos grandes bloques: reformas que ya se vienen discutiendo, como la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral, en las que hoy se empieza la votación de los impedimentos. Otro bloque es la Jurisdicción Agraria, que va de la mano con la implementación del acuerdo de paz”, añadió.

Por último, Cristo aseguró que espera que esta semana avance el debate sobre el Presupuesto General de la Nación.

“Espero que esta semana, con los ánimos más tranquilos, se pueda avanzar en la búsqueda de consensos en el Presupuesto. La Ley Quinta señala los caminos de fondo”, concluyó.

Escuche la entrevista a Juan Fernando Cristo en La W:

