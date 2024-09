Gobierno destapó corrupción en Urrá, no los informes periodísticos: Zuleta

Para hoy 17 de septiembre, fue citada a debate de control político la hidroeléctrica Urrá por las recientes denuncias de W Radio sobre la presunta venta de energía a precios muy bajos.

La senadora Isabel Cristina Zuleta señaló en debate que este gran escándalo no se dio a conocer por el trabajo de los medios de comunicación, sino por la gestión del actual gobierno.

“¿Por qué dice la Procuraduría que fue en razón a las investigaciones periodísticas? Cuando eso no es cierto. Fue este Gobierno y no otros, el que el 16 de agosto de 2024, antes del pronunciamiento, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas sacaron un comunicado público y se lo dijeron a todo el país. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? No sacaron el comunicado”.

También se encontraba presente el gerente de la hidroeléctrica, Eduardo Díaz Pérez.

“Este año hemos cambiado completamente la operación de la central hidroeléctrica, desde que yo llegue allí hemos cambiado y no hemos comprado en bolsa, simplemente cumplimos con nuestras obligaciones de energía firme para tener los mejores rendimientos”, señaló el gerente de Urrá.

¿Qué ha pasado en Urrá?

La W tiene en sus manos y en exclusiva un poder en donde el actual presidente de la Hidroeléctrica, Eduardo Diaz, le hace un traspaso de lo que serían algunas de sus facultades a Ángel Delgado, secretario general y quien recordemos, es ficha clave del Clan Calle en este lugar. Este poder dice lo siguiente:

“Que en tal calidad y por medio de este instrumento público, otorga PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE al doctor ÁNGEL DAVID DELGADO DOMINGUEZ (...) para que en nombre y representación de la Empresa URRÁ S.A. E.S.P, ejecute los siguientes actos, y gestiones:

Representar a la Empresa URRÁ S.A., ante personas naturales y jurídicas, Entidades públicas o privadas, dependencias o funcionarios de la rama ejecutiva, legislativa, judicial y los organismos de control del Estado; en cualquiera peticiones, reclamaciones jurídicas, conciliaciones, actuaciones, diligencias, trámites, investigaciones, acciones de tutela, acciones o procesos en que la sociedad poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente, sea como reclamante. demandante, demandado de cualquiera de las partes, ya sea para iniciar o perseguir los asuntos mencionados, pudiendo otorgar poderes a otros abogados o sustituir.

- Para que inicie y lleve a término, por sí o mediante apoderados sustitutos, los procesos Ordinarios, Contenciosos Administrativos o especiales en que la Empresa URRÁ S.A. E.S.P, tenga interés como parte actora, demandada o tercero interviniente. Para que represente o promueva acciones ante cualquier Corporación, funcionario o empleado público o privado del orden judicial, de policía o administrativo, en cualquier actuación simple, acto o diligencias y gestiones en que la Empresa URRÁ tenga interés, como actora demandada o tercerista.

- Para que lleve esta representación que aquí se le confiere ante las autoridades. Sean de orden departamental, nacional, municipal o particulares.

- Para que suscriba en nombre de la empresa Urrá todos los documentos públicos o privados que fueren necesarios para perfeccionar negociaciones de compraventa, permuta, arrendamiento y en general todo acto que implique disposición o adquisición del dominio y de posesión de bienes raíces”.