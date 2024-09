“Muchos concejales de Cauca deben mantenerse en silencio por seguridad”: Miller Hurtado

El secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las amenazas de las que son víctimas los concejales de Argelia, en el sur del Cauca, así como del secuestro de Sandra Milena Betancourt, una de sus integrantes.

El funcionario afirmó que, de los 13 concejales con los que cuenta esta localidad, la mayoría se encuentran amenazados.

“Infortunadamente, muchos tienen que mantenerse en silencio, precisamente por el sinnúmero de estructuras de grupos armados que delinquen en la zona”, dijo.

A esto se suma que no pueden realizar las respectivas acusaciones. “Cuando llevan el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP), les exigen la denuncia ante la autoridad competente y el Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas) no les da una calificación de riesgo extremo de alta vulnerabilidad, porque no analizan el contexto, sólo los aspectos técnicos”.

Esa situación la debe reevaluar la UNP, que solo les asigna un botón de pánico, un chaleco y, en algunas ocasiones, un vehículo convencional, dejándolos vulnerables.

“Muchos de los funcionarios públicos no se atreven a denunciar por el temor y el riesgo que corren sus vidas y pasan casos como el de la concejal de Argelia que se encuentra secuestrada”, explicó Miller.

A propósito, el secretario resaltó que, a través de un Consejo de Seguridad, le solicitaron a la Cruz Roja, a la Misión de Verificación de la ONU y a la MAPP OEA que sigan intercediendo ante los grupos armados para lograr la liberación de la concejal sana y salva.

Hurtado también le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que realice acompañamiento al departamento. “Necesitamos, además del avance en la articulación entre el gobierno departamental y nacional, la presencia de Policía y Ejército que hemos logrado para generar orden; desescalar el conflicto armado, que es el que nos hace tener estos resultados”.

El funcionario explicó que en el Cauca urge la instalación de unas mesas de diálogos: “Aspiramos a que, en la próxima reunión que tengamos, haga presencia el Alto Comisionado para la Paz, para que nos ayude”.

Finalmente, el secretario de Gobierno del Cauca, Miller Hurtado, puntualizó que para la protección de los concejales amenazados urge una reunión en la región con la UNP y el Cerrem, para confirmar que el Cauca necesita un manejo especial por el conflicto que se vive, de lo contrario los corporados tendrán que sesionar desde un territorio donde se les garantice la vida.