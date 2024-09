¿Cómo saber si su RUT está suspendido y qué debe hacer? Paso a paso en la Dian

El Registro Único Tributario, RUT, es el instrumento, a partir del cual, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, identifica, ubica y clasifica a los contribuyentes (personas o entidades) que deberán realizar la declaración de renta. Además, identifica a los no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, y a los agentes retenedores, quienes realizan actividades aduaneras de intercambio comercial, con inversionistas extranjeros.

La obtención del RUT representa varios beneficios tributarios debido a que permite legalizar todas sus actividades comerciales, en cuanto a los tributos e impuestos, de allí la importancia de mantenerse al día.

¿Cuáles son los beneficios del RUT?

De acuerdo con la página de la Dian, el RUT permite contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse, para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio que a su vez facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la simplificación de trámites y reducción de costos.

¿Para qué sirve el RUT?

Contar con el RUT les permite a las personas:

Que terceros con quienes usted sostenga una relación comercial, laboral o económica identifiquen su actividad económica registrada en el RUT.

Acreditar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación comercial, laboral o económica en general.

Identificar y reconocer sus obligaciones Tributarias Aduaneras y Cambiarias (TAC ) frente al Estado Colombiano.

) frente al Estado Colombiano. Realizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones TAC a través de los servicios en línea y presenciales que le ofrece la DIAN.

Define cada una de las responsabilidades de índole tributaria y aduanera a las cuales está sujeto, permitiéndole a la entidad ejercer un mejor control sobre el cumplimiento de estas y adicionalmente comunicarse oportunamente sobre el vencimiento de las obligaciones.

¿Qué costo tiene la inscripción en el RUT?

Hay que destacar que la inscripción en el RUT no tiene ningún costo, el trámite es completamente gratuito, así como el formulario requerido para ello.

¿Cómo saber si su RUT está suspendido y qué debe hacer?

Para conocer el estado de su RUT, los contribuyentes deben ingresar a la página oficial de la Dian, añadir su NIT o número de cédula y hacer clic en el botón ‘Buscar’. La plataforma mostrará el nombre del contribuyente y el estado del documento: activo, suspendido o cancelado.

Es importante destacar que al tener el RUT suspendido, el usuario no podrá realizar trámites ante la DIAN, no podrá expedir facturas, no podrá solicitar costos ni deducciones y tampoco podrá presentarlo a otras entidades para contratar algún servicio, lo que resulta grave, ya que se trata de un documento clave en la declaración de renta,

Para saber si está suspendido siga el paso a paso:

Ingrese al link: https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces

Digite el número de su NIT o número de cédula y seleccione la opción ‘Buscar’.

Finalmente, la plataforma le mostrará los nombres del contribuyente y el estado del RUT, ya sea activo, suspendido o cancelado.

¿Qué hacer si está suspendido en el RUT?

En caso de presentar un RUT suspendido, deberá actualizarlo para que sea habilitado de nuevo, llevando a cabo el trámite directamente con la DIAN, ya sea presencial o virtualmente.

Para ello deberá tener a la mano su documento de identidad, el correo electrónico que desea registrar y un recibo de servicio público reciente donde aparezca su dirección.

En el caso de agendar virtualmente, deberá ingresar al link https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/Player.aspx?recurso=NavegacionDian, y seguir los pasos en ‘Solicitar cita’.