Presidente Petro defendió a la esposa del ministro de Salud

En medio del consejo de ministros el presidente, Gustavo Petro, hizo mención de la investigación periodística por parte de Daniel Coronell sobre presuntas presiones indebidas por parte de la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, Beatriz Gómez Consuegra, quien también es la esposa del ministro de Salud, señalando a la denunciante como “indolente”.

“Parte de su tema, el barco buque hospital en el Amazonas que entonces una indolente, (…) por dárselas que pelea con la esposa del ministro, cuando la esposa del ministro fue escogida en el cargo antes de este Gobierno”, dijo señalando que es indolente con la población del Amazonas.

“(…) Entonces no firma el contrato con la Armada. La Armada no es una entidad privada, ahí no hay corrupción. Entonces el que está perdiendo es el indígena, la comunidad y los pobres”, señaló.

La discusión se dio sobre la adquisición del buque hospital, un proyecto de 55.000 millones de pesos, que, aunque debía ser gestionado por el Ministerio de Salud, Gómez Consuegra habría intervenido directamente, ordenando la firma del convenio sin que estuvieran garantizados los recursos necesarios para su operación.

Funcionarios involucrados en este proceso advirtieron que era inviable en las condiciones actuales, pues la ejecución del contrato podría convertirse en un fracaso financiero que pondría en riesgo al hospital.