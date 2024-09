Esfuerzos deben estar en reactivar consumo de leche: Asoleche por impuesto a leche en polvo

Asoleche, gremio que representa a las empresas procesadoras de leche y sus derivados en Colombia, se pronunció sobre el impuesto temporal de 9% que se le impondrá a la leche en polvo procedente de Estados Unidos y señaló que aunque ve con buenos ojos esta medida, “los esfuerzos deben estar enfocados en reactivar el consumo de leche”.

“Desde Asoleche, hemos insistido en que los esfuerzos deben estar enfocados en reactivar el consumo de leche y sus derivados y así dinamizar toda la cadena láctea; medidas de protección como la que anuncia el Ministerio no tienen un mayor efecto por sí solas, pues si no hay demanda suficiente el origen del producto no será el factor determinante si no hay mercado suficiente para atender”, señaló al gremio en un comunicado.

De este modo, esperan que se pueda “ampliar el enfoque de medidas proteccionistas hacia un desarrollo integral de la cadena láctea, que fortalezca el mercado local y facilite nuestro acceso a mercados internacionales”.

Finalmente, afirmó que se debe mejorar la competitividad de nuestro producto nacional e implementar todas las estrategias necesarias para dar una solución de fondo a la crisis que atraviesa el sector.