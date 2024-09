Por animadversión, fiscal Monsalve sale de varios casos del ‘cartel de carros blindados’

La Fiscalía General de la Nación declaró fundado el impedimento que presentó la fiscal Angélica Monsalve y ordenó su retiro de todos los casos relacionados con el ‘cartel de carros blindados’, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras argumentar una animadversión recíproca con los procesados.

En la resolución 001981 de la Fiscalía se establece que Monsalve reconoció que tiene una “enemistad grave” con los investigados, por lo que se afectó su imparcialidad en los procesos.

“Las razones de hecho en las cuales fundamento esta declaratoria de impedimento son de conocimiento público y notorio, que el proceso del CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN DE LOS CARROS BLINDADOS ha ocasionado que, por el hecho de haberlo impulsado en cumplimiento de mis funciones como fiscal del caso, se me haya abierto una serie de procesos penales en mi contra, producto de la persecución por parte de los ex fiscales generales Martha Mancera y Francisco Barbosa, amén de las denuncias interpuestas por los imputados dentro de este caso, en mi concepto particular, auspiciadas por los prenombrados ex fiscales generales”, señaló Monsalve en el impedimento que fue aceptado por la Fiscalía.

Agregó que “estos hechos, entre otros, han traído como consecuencia mi animadversión contra estas personas que tanto daño me han causado directa e indirectamente, por el solo hecho de haberlos imputado, en cumplimiento de mi función constitucional”.

Monsalve reconoció que “la animadversión que siento por ellos es recíproca, la cual ha sido manifestada en varias audiencias ante los jueces, lo que compromete la imparcialidad dentro de las actuaciones procesales”.

Tras la decisión del director seccional de la Fiscalía, Javier Mauricio Pava Mejía, de declarar fundado el impedimento de Monsalve, ya no seguirá como fiscal en los siguientes procesos.

Sindicalista de la UNP Wilson Devia, por presuntos hechos de corrupción con la asignación de los esquemas de seguridad.

Tres funcionarios administrativos de la Fiscalía, John Henry Porras Quitian, Harold Rodríguez y Luis Lizarazo, quienes supuestamente habrían participado del caso de corrupción en favor del empresario Martín Manjarrés.

Monsalve fue acusada recientemente por el delito de concusión porque al parecer, a través de un abogado identificado por la Fiscalía como Jimmy Forero Castaño, habría solicitado 600 millones de pesos a Martín Ricardo Manjarrés y su esposa, Marcela Montes Zuluaga, investigados por el escándalo de corrupción de los vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De ese caso, Monsalve salió en diciembre de 2023 luego que el abogado Marlon Díaz, defensor de los procesados, la hubiese recusado.