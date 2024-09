“Se las voy ayudar a enterrar”: Iván Name sobre reformas del Gobierno Petro

#NoticiaW | "Usted me hace un gran favor ante la justicia al aclarar que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar con sus propuestas. Se las voy ayudar a enterrar aquí, porque no le convienen a Colombia", así se despachó el expresidente del Senado Iván Name contra el presidente… pic.twitter.com/xSkTWivOyE