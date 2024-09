“Este Gobierno jamás va a presionar a ningún magistrado”: Petro

En medio de las manifestaciones de este jueves 19 de septiembre en diferentes partes del país en apoyo al Gobierno, el presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, aseguró que este tipo de expresiones populares no son para presionar a los magistrados de la Corte Constitucional, quienes tienen en sus manos el futuro de la reforma pensional en el país.

“Jamás este Gobierno va a presionar a ningún magistrado de Colombia, porque para nosotros la justicia, es la justicia, ya sea institución o principio en cualquier esquina de la sociedad colombiana. Primero es la justicia, por eso nuestro respeto (…) No estamos presionando ni el corazón ni el cerebro de ningún magistrado, no presionamos, así voten contra mí”, dijo el presidente.

En ese mismo sentido, el mandatario cuestionó el actuar del expresidente del Senado Iván Name frente a la reforma pensional.

“Iván Name, del Partido Verde, tiene su derecho a replicar, pero yo tengo el derecho de criticar. ¡No me silencian! No pueden amenazar con cárcel al presidente. Tengo mi derecho humano a criticar porque tengo que decir que lo que se hizo con las pensiones fue una perfidia. Tuvo el proyecto 13 meses guardado en su escritorio para que él pudiera hundir la reforma de Petro”, aseveró el mandatario.

Y agregó: “dicen que lo íbamos a comprar. ¡Ha sido un enemigo! ¿Qué vamos a comprar ni qué nada? La Cámara aprobó el texto del Senado, no había conciliación y la ley quedó aprobada: ¡le hicimos mamola! Le dio mucha rabia, y ese es el argumento para decir que tumben la ley del pueblo”, dijo Petro.

En ese mismo discurso, el mandatario arremetió contra la oposición uribista, en específico contra la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“La señora Cabal ya no es tan amiga de Uribe (...) porque ella quiere la esvástica”, dijo el mandatario.

Agregó que la idea de “trabajar y trabajar” ya está mandada a recoger, y por eso no es lógico que un senador como Miguel Uribe sienta orgullo porque la gente salga a trabajar a las 4 de la mañana en el país.

“La riqueza está en el tiempo libre, para disfrutar la vida, amarla y quererla”, dijo.

Sumado a esto, en su discurso, el mandatario insistió en que quieren “matarlo y tumbarlo” para así borrar la posibilidad de que un proyecto progresista gane las próximas elecciones presidenciales. En ese mismo sentido, el presidente rechazó las críticas que le han hecho por anunciar los ataques en su contra e indicó que los “mismos gringos vienen a defenderlo”, refiriéndose a las declaraciones del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Palmieri, quien afirmó que la vida del presidente Petro está en riesgo.