Petro al ELN: “Se rompe un proceso de paz si se rompe la vida”

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se pronunció una vez más sobre la difícil relación que en este momento existe con el ELN debido al atentado terrorista cometido contra un batallón del Ejército Nacional en Arauca, el cual dejó dos muertos, decenas de heridos y llevó a la suspensión de los diálogos con esta guerrilla.

El mandatario aseveró que la paz no puede continuar cuando se acaba con la vida de los jóvenes del país.

“Se rompe un proceso de paz si se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres. Si el ELN no quiere romper el proceso de paz, dígalo. No se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla. No es a los jóvenes a quienes se entierra, es a la violencia a quien se entierra”, dijo el presidente.

El mandatario también aseguró que siempre está listo para el diálogo, para que la paz reine.

“Aquí estoy listo en mi oficina para entregarles la sotana del padre Camilo Torres Restrepo si están dispuestos a hacer de la vida de esta persona su bandera en el amor eficaz”, concluyó.