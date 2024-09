Al Oído: “Rubias hermosas y bien buenas” y más perlas de Petro en plaza pública

Gustavo Petro. (Photo by Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images)

Al Oído de una marcha que no llenó y un discurso que sorprendió. Nadie entiende quién es el estratega del presidente; el tema ya angustia. Su discurso en plaza pública de ayer pareciera que hablará mal de él mismo, ¿Petro contra Petro?

Criticar en un discurso de manera hipócrita a quienes viajan es la fotografía de lo que es la doble moral o esos discursos populistas para engañar adeptos.

Es usted el que ha tenido más de 47 viajes por el mundo en este último tiempo, el que le encanta estar en París, claro, y a su familia.

Muchos quisiéramos, pero los que andan de verano por parques en Estados Unidos y de compras en Miami son de su familia. No sé si por eso se refiere en esos términos a lo que dice: “con una rubia por ahí bien hermosa y bien buena”. Bueno, a quien conocemos como primera dama sí es una rubia que llama la atención y, como dice usted, hermosa. No sé si el calificativo con el que termina su frase lo dice por su viaje a Panamá y por eso habla de esa gente que, con una muy buena, se sacan fotos al lado de un carro. En fin, presidente, no era necesario que en su propio discurso se atacara así mismo.

La perla, “para mostrar en Facebook y que nos de envidia”

Bueno, envidia sí tenemos muchos porque acá los que viven sabroso son pocos. Créame que menos del 5% del país puede darse esa vida que usted y los de su clase se dan, pero lo mejor es cuando dice “entonces nos llaman vagos”. Bueno, presidente, permítame recordarle que su gabinete, en cabeza de distintos ministerios, tienen la ejecución más baja de la última década y usted es el presidente que más ha cancelado su agenda por, nada más y nada menos, que agenda personal. Eso sí, bastante sincero el mandatario cuando dijo que él es un noctámbulo, eso no lo ponemos en duda.

Además, la política del amor que usted dijo representar acaso es esa que usa su poder para estigmatizar públicamente a la senadora María Fernanda Cabal, que además es una de las líderes de la oposición en el Congreso.

En un país tan polarizado, que el presidente estigmatice públicamente a un líder, a un político o a un periodista es casi que colgarle una lápida. Entonces, qué fuerte como trata a quienes no lo aplauden y que tibio y manso para tratar a los narcoterroristas del ELN, quienes no han dado una sola muestra de querer La Paz.

La plaza estaba llena de carpas, y menos mal, porque así pudieron disimular que definitivamente no llenaron. Importante termómetro para un Gobierno que llegó a través de la fuerza de la movilización social que, claro, salieron personas, pero no como antes y eso que estaban empleando a fondo los recursos logísticos y financieros.

De acuerdo a entrevistas realizadas por el mismo RTVC, asistentes mencionaron que fueron porque de la entidad que recibían ayudas les pidieron asistir, es decir, de forma ‘asqueante’ utilizan beneficiarios de programas para llenar plazas y ni así.

Siga en el balcón y en la tarima presidente, mientras la violencia avanza, mientras el país va cayendo y usted y los suyos no se dan cuenta.

Postre de la semana

Arrancó el festival de la colombianidad del país que se celebra en Tocancipá. Será del 20 de septiembre al 5 de octubre.

Tocancipá se prepara para recibir a más de 45.000 visitantes en el XXIV Festival de la Colombianidad. El alcalde Walfrando Adolfo Forero le apuesta a ser el líder de la competitividad en Cundinamarca.

“Más de 7.000 artistas participarán en el concurso para el desfile de carrozas, tendremos el mejor Festival gastronómico sabores y tradiciones. Esperamos reactivación económica para los diferentes sectores de lo que son ventas totales, el comercio, la hotelería, los emprendimientos, gastronomía, venta de licor, artesanías, transporte total, venta de combustible, turismo esperamos un impacto de 10 mil millones de pesos”, señaló.

La Gestora Social Lizeth Reina, es la imagen del festival junto a niños y mujeres de Tocancipá, será la anfitriona del evento y de la mano de artesanas presentará bailes y diseños. “Estamos comprometidos con volvernos los líderes de turismo en Cundinamarca y que nuestro festival sea conocido en el mundo” Gestora Social Tocancipá.

Silvestre Dangond y Ana del Castillo ya llegaron los artistas tendrán shows además de acompañar el festival.