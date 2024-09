Bogotá podría volver al racionamiento diario de agua

Bogotá

Bogotá podría regresar a un racionamiento diario de agua debido a la disminución en los niveles del Sistema Chingaza, que abastece gran parte de la ciudad. El sistema ha registrado 34 días consecutivos de descenso en sus niveles por la falta de lluvias en la región, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, ofrecerán una rueda de prensa este viernes, 20 de septiembre, a las 10:15 de la mañana, para realizar un anuncio oficial sobre las medidas que se podrían volver más estrictas ante la escasez de agua.

Aunque aún no se ha hecho el anuncio formal, la posibilidad de racionamiento ha sido planteada por el alcalde en días anteriores. Galán advirtió que, si no se lograba reducir el consumo de agua y no llegaban las lluvias, especialmente en la región de la Orinoquía, donde se encuentra el embalse de Chuza, sería necesario tomar medidas más drásticas, como el racionamiento diario.

El posible esquema de racionamiento podría comenzar el próximo domingo, 29 de septiembre, de acuerdo con el cronograma de racionamiento actual.