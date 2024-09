Fiscalía abrió investigación por atentado a personero de Tuluá

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar quiénes son los responsables del atentado que sufrió en las últimas horas el personero de Tuluá Óscar García.

A través de la Dirección Seccional de la Fiscalía en el Valle del Cauca, se adelantará la investigación de los hechos que se registraron antes, durante y después del ataque con el que, según el personero de Tuluá, “querían asesinarlo”.

Más temprano, en La W, el personero García relató los momentos de angustia que vivió cuando volvía a la ciudad de Tuluá y cómo tuvo que refugiarse en una casa que encontró en su camino.

“Terminé la reunión; estaba llegando a Tuluá y escuché al escolta disparando cerca de mi oído. Me estrellé, me bajé del carro y corrí. Llegué a una casa de campesinos donde estuve una hora esperando a que me remataran”, dijo.

También detalló que ni el Ejército ni la Policía llegaron al lugar a pesar de que pasó más de una hora del ataque.

“Fui rescatado por funcionarios de la UNP. Le quitaron a mi escolta el arma y me dejaron sin hombre armado. Les pedí que me dejaran un puesto fijo en la casa, pero no, me dejaron a la deriva, que lo único que podían hacer era hacer rondas por mi casa”, mencionó sobre su denuncia en la Policía.

Tras lo ocurrido se abrió una noticia criminal en la Fiscalía para determinar los autores del hecho.