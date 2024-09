Gustavo Petro pidió negar tutela por referirse a periodistas como “muñecas de la mafia”

La defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, encabezada por la abogada Carolina Bellicia, solicitó al Consejo de Estado declarar improcedente la tutela interpuesta en su contra por referirse a algunas periodistas como “muñecas de la mafia”.

En un documento de 16 páginas dirigido al magistrado de la Sección Segunda, Subsección A, Jorge Iván Duque, el mandatario Gustavo Petro argumentó que la influencia del narcotráfico compromete la objetividad y ética del periodismo.

También afirmó: “existen periodistas que, independientemente de su género, han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual representa una grave amenaza para la integridad de la profesión.” Con estas afirmaciones, dice el documento que el presidente busca abrir un debate sobre la necesidad de salvaguardar la independencia del periodismo frente a estas amenazas.

Por otra parte, el escrito menciona que el abogado Germán Calderón España está requiriendo una rectificación respecto a unas declaraciones hechas por el presidente, mediante una tutela ante el Consejo de Estado. Sin embargo, no hizo dicha solicitud previamente ante la presidencia:

“Se consultó el sistema de gestión documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para verificar si se había recibido alguna solicitud previa. Hasta el momento en que se redacta y radica este escrito, NO se ha recibido ninguna solicitud de retractación,” indica la respuesta al Consejo de Estado por la tutela interpuesta.

W Radio consultó al abogado Calderón España, quien sostuvo que no es necesario solicitar una rectificación directamente al presidente, ya que este no es un medio de comunicación: “la respuesta no es adecuada, puesto que ya el Consejo de Estado ha sostenido en reciente tutela interpuesta por quienes se les llamó asesinos por las arengas de fuera Petro, que no es necesario agotar ese requisito de rectificación previa porque solamente se debe agotar cuando se tutela a un medio de comunicación.”

Y en cuanto al requisito de la subsidiariedad, también el Consejo de Estado ha dicho que: “la acción penal por los presuntos delitos de injuria y calumnia no es idónea para el restablecimiento de los derechos por la demora que se surte en la jurisdicción penal. Por lo tanto, en estos casos es procedente la tutela para reivindicar los derechos al buen nombre, la honra y la dignidad humana”, explicó el abogado Calderón España.