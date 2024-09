“Haremos un homenaje a Colombia”: Juliana sobre su primer Movistar Arena

La cantante colombiana Juliana Velásquez ha tenido un año imparable. Tres sold outs en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y uno en la ciudad de Medellín, aparición en uno de los escenarios principales en el Festival Cordillera, una segunda nominación al Latin Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional’, más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify y el anuncio oficial de su primer Movistar Arena en el 2025.

“El Movistar Arena va a ser esa macro versión de todas las puestas de Juliana. Este show va a tener algo particular y es que va a ser muy amarrado al concepto del cuarto álbum que se llama ‘La Pista’ con el que nos hemos volado la cabeza buscando que no sea solo un proyecto musical, sino un transmedia entre telenovela, actuación, baile, cultura pop colombiana. Vamos a homenajear todos estos años de carrera musical, pero también todo lo que es Colombia a través de la música”, dijo la cantante a W Radio sobre su primer Arena.

En los últimos años, aunque en principio fue reconocida por haber sido parte del programa para niños Club 10, hoy Juliana se ha posicionado entre las grandes promesas de la música colombiana; no solamente por su voz, sino por la fidelidad que ha mantenido a su esencia.

“Me gusta mucho trabajar bajo el concepto del álbum, porque como ya se han dado cuenta soy bastante empeliculada y admiro mucho cuando un artista no solo regala 1 minuto o 3, sino que regala un concepto general, un viaje, una historia. En mi caso las canciones no están puestas al azar siempre hay una curva sensorial, sonora, lírica de saber cómo todo tiene un por qué”, dijo.

La artista también se refirió a la última canción que reveló de su álbum, llamada ‘San Fernando’ que es un homenaje a su papá.

“Uno tiene que aprovechar la vida mientras dure y para mí la música siempre va a ser un vehículo para agradecer a la gente que amo. Mi papá es un ser humano que es un personaje que uno solo cree que existe en las novelas colombianas, pero no. Mi papá es esa persona que siente que tal vez se le fue la vida para ser tan exitoso como esperaba, pero siempre ha decidió tomarse la vida bailando y para mí es admirable. Puede tener todos los motivos para ser una persona amargada, triste y no, es todo lo contrario y justo por esa época él estaba atravesando un problema de salud mental muy delicado que lo tenía alejado de mí (...) así que dije “es el momento”. Esta es una de las canciones más personales que he hecho”.

Juliana cuenta que comenzó a escribir música porque le gustaba, pero que nunca imaginó su vida siendo una cantante.

“Siempre tuve esa pasión por hacer historias. Cuando empecé a escribir canciones sobre salud mental, unas historias prestadas y otras propias, lo empecé a hacer para mí. Después me di cuenta de que para otras personas comenzaron a ser ese refugio y que es un don muy grande poder utilizar las palabras y las melodías correctas para que las personas se sientan mejor y en espacios seguros”.