“No hay ningún ataque a las elecciones”: MinHacienda sobre presupuesto a Registraduría

En medio del debate que se realiza este martes en el Congreso sobre el presupuesto de 2025, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció sobre la polémica que ha surgido por la reducción de los recursos que se destinarán a la Registraduría el otro año, que es preelectoral.

“Nadie está aquí atacando los procesos electorales. Es solamente un mecanismo de procedimiento. ¿Dónde debe quedar la plata? O en el Ministerio de Hacienda o en la Registraduría. Pero si llega a quedar en la Registraduría como está planteándose, ese recurso no puede volverse permanente. En el sentido de que los años no electorales no tienen la misma necesidad de adjudicación de recursos. Son temporales. Y esas temporalidades hay que seguirlas manejando desde el punto de vista presupuestal”, fueron las palabras de Bonilla.

A ello, el jefe de la cartera de Hacienda aclaró que como la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene en el periodo preelectoral situaciones que no son necesariamente permanentes sino transitorias, “esa transitorialidad siempre se ha resuelto en términos de que los recursos están en la bolsa del Ministerio de Hacienda y se entregan sobre solicitud del Registrador en cada momento respectivo. Esa es la distribución presupuestal y así ha sido en el pasado, siempre ha sido”.

En este sentido, afirmó que el presupuesto para la Registraduría está garantizado y que los recursos los programaron como distribuciones, los asignaron y luego los trasladaron a la bolsa, mientras se define su uso total, pero manteniéndolos a nombre de la entidad.

“En esta ocasión aquí hay una discusión, o se los entregamos directamente o vuelven a la bolsa de Hacienda para hacer la distribución contra las respectivas necesidades del momento, pero cuando vuelan a la bolsa de Hacienda están a nombre de la Registraduría y a nombre del Consejo Nacional Electoral, no hay ningún ataque a las elecciones”, afirmó Bonilla.

Sin embargo, el ministro de Hacienda confirmó que hay una proposición radicada para volver al plan inicial de que la plata vaya directamente a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral.