Radican ponencia del Presupuesto para 2025: Gobierno insiste en monto de $523 billones

En la noche de este lunes se radicó la ponencia para el primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2025. El gobierno de Gustavo Petro mantuvo el monto en $523 billones, de los cuales $12 billones estarán sujetos a la Ley de Financiamiento.

Tras la radicación de la ponencia, el debate iniciará este 24 de septiembre en las comisiones económicas del Congreso. No obstante, desde ya se prevé que no haya ambiente, al menos en la Comisión Tercera del Senado, que no firmó la ponencia radicada, ante la negativa del Gobierno para reducir el monto a $511 billones.

De hecho, de los 44 ponentes designados para el Presupuesto de 2025, solo 18 firmaron el informe presentado. La mayor oposición al texto está en las comisiones Tercera y Cuarta del Senado, que podrían hundir el presupuesto este martes y que ya negaron una vez en monto presentado.

Por su parte, el representante Edward Osorio (Centro Democrático) aseguró que el debate para este martes fue anunciado de manera irregular, ya que, precisamente, la mayoría de la Comisión Tercera del Senado no se presentó en la noche de este lunes en el recinto para aprobar el orden del día.

Ahora, las comisiones económicas tienen hasta antes de las 12:00 a.m. del 25 de septiembre para aprobar el Presupuesto. Según la norma, “la aprobación del proyecto, por parte de las comisiones, se hará antes del 25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 1 de octubre de cada año”.

El presidente de las comisiones económicas, José Eliecer Salazar (La U), respondió a las críticas: “Aquí, quienes tienen que certificar si lo que estamos haciendo está bien o mal son los secretarios de las comisiones”.