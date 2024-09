Bogotá anuncia nuevas estrategias para mejorar el esquema de aseo

Bogotá

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Consuelo Ordóñez, anunció las primeras medidas que entrarán en vigor para fortalecer el modelo de aseo en la capital. Estas acciones buscan enfrentar problemas críticos como el arrojo clandestino de residuos y la gestión de puntos críticos de basura.

Ordóñez destacó que el actual contrato de operación de residuos, otorgado en 2017 y en vigencia hasta 2026, no contempla la recolección de ciertos tipos de desechos, como escombros voluminosos, llantas o colchones. Este tipo de residuos, por su volumen o composición, no pueden ser manejados en la recolección ordinaria. “El contrato se centra en actividades como la recolección semanal y el barrido de calles, pero no incluye la gestión de puntos críticos de basura, lo cual ha requerido contratos adicionales para cubrir estas áreas,” explicó Ordóñez.

Uno de los principales retos que enfrenta Bogotá es el aumento de residuos en puntos críticos de la ciudad, muchos de ellos generados por usuarios que disponen sus desechos fuera de los horarios establecidos o por terceros que manipulan las bolsas de basura antes de la llegada de los camiones recolectores. Para abordar esta problemática, se ha creado un nuevo esquema denominado “Área Limpia”, que implica la implementación de contratos adicionales y la incorporación de brigadas de emergencia de Aguas de Bogotá.

Nuevas estrategias para reforzar el esquema de aseo

1. Brigada ‘Caza Regueros’:

Esta iniciativa introducirá pequeños vehículos que recorrerán la ciudad recogiendo rápidamente residuos arrojados indebidamente en el espacio público, como bolsas de basura rotas o escombros abandonados. Ordóñez explicó que esta estrategia responde a la necesidad de mantener las calles limpias entre los horarios de recolección y barrido regulares. “Estos vehículos permitirán una intervención rápida en puntos críticos que no pueden esperar al barrido programado,” aclaró.

2. Ecopuntos móviles y fijos:

Como parte de un esfuerzo por brindar a los ciudadanos lugares adecuados para deshacerse de residuos voluminosos, la UAESP instalará Ecopuntos, que serán estaciones tanto fijas como móviles, donde los bogotanos podrán llevar desechos grandes como colchones, electrodomésticos y escombros. “Queremos facilitarle a los ciudadanos una opción responsable para la disposición de estos desechos, que hasta ahora han sido una fuente significativa de contaminación en las calles,” agregó la directora.

3. Contratos adicionales con Aguas de Bogotá:

Debido a que los contratos de concesión no incluían la recolección de residuos en puntos críticos, se ha contratado a Aguas de Bogotá para reforzar la limpieza de estas áreas. Esto incluye la intervención en lugares donde se arrojan clandestinamente escombros y otros materiales que no pueden ser manejados por los camiones compactadores tradicionales. “Este esfuerzo tiene un costo aproximado de 60,000 millones de pesos anuales, y aunque debería ser gestionado por los generadores de estos residuos, hemos asumido esta responsabilidad para evitar un mayor deterioro del espacio público,” señaló Ordóñez.

4. Gestión integral de residuos peligrosos:

Se reforzarán las medidas para la recolección y disposición adecuada de residuos industriales que, en muchos casos, son arrojados clandestinamente. Estos residuos incluyen materiales como los generados por curtiembres y otros desechos que requieren un manejo especializado. La directora mencionó que estos residuos deberían ser gestionados por las empresas que los producen, pero al no hacerlo, el distrito ha tenido que tomar medidas adicionales.

Ordóñez subrayó que uno de los mayores desafíos es mejorar la conciencia ciudadana sobre la disposición adecuada de residuos. Además de los esfuerzos operativos, la UAESP está trabajando en campañas educativas para fomentar un comportamiento responsable por parte de los Ecopuntos y comerciantes. Estas campañas buscarán reducir la cantidad de residuos arrojados al espacio público fuera de los horarios de recolección y alentar el uso de los Ecopuntos.

La directora destacó que para implementar estas estrategias fue necesario realizar modificaciones al plan de desarrollo de la ciudad, además de asegurar los recursos necesarios a través de la armonización presupuestal y la proyección de vigencias futuras. “Esto nos tomó meses de trabajo, pero estamos listos para iniciar en octubre con estas nuevas actividades”, aseguró Ordóñez.

Finalmente, la funcionaria señaló que, aunque los contratos vigentes han permitido avances, se requiere un esfuerzo coordinado entre operadores, autoridades y ciudadanos para garantizar una Bogotá más limpia. La implementación de estas nuevas medidas comenzará formalmente en octubre, en un esfuerzo por mejorar las condiciones de aseo en la ciudad antes de que finalice el año.