Caso UNGRD: Fasecolda explica por qué aseguradoras no quieren dar seguros a la entidad

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, gremio de las aseguradoras, explicó cuáles son los temores de estas entidades que les impiden dar a seguros a la Unidad Nacional para La Gestión del Riesgo (UNGRD) para que se puedan respaldar carrotanques de La Guajira y los funcionarios de esa entidad.

“Nosotros desde hace algunos días cuando él (Carlos Carrillo) se posesionó, le pedimos cita, no hemos tenido el espacio para eso, pero entiendo que la próxima semana ya un alto funcionario de la UNGRD nos va a visitar para conversar sobre el tema. Siempre es mejor tarde que nunca”, afirmó Morales en medio de la convención internacional de seguros.

En la reunión quieren hablar acerca de quién es el dueño de esos carrotanques, cuál es su trayectoria, cómo han estado conservados en este último tiempo, entre otros asuntos.

Sobre la preocupación de Carrillo sobre la reticencia para que les den seguros a los servidores públicos, afirmó que “había una nube de controversia sobre el proceder ético, legal y moral de esa entidad. Eso genera una barrera. ¿Es esa barrera insuperable? Probablemente no”, señaló.

Por eso, asegura que quieren ver cuáles son las políticas de transparencia, las políticas de cumplimiento normativo, las políticas de selección de personal y los procedimientos de rendición de cuentas de esa entidad,

En este sentido, afirmó que se deben toman medidas para poder mitigar e incidir esa percepción de riesgo.

“Aquí parecería que hay una percepción de que en esa entidad, todo mundo va a terminar sancionado porque no había controles éticos, no había protocolos, no había un compromiso con la transferencia. Hablo muy claramente del pasado, porque también aquí hablo de una percepción, pero esta vez positiva. Creo que todos compartimos la idea de que el doctor Carrillo y su equipo están haciendo esfuerzos”, aseveró.