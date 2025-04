La solución de La Mojana depende de mayor voluntad y compromiso de los ministerios: Erasmo Zuleta

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, participó en el primer Comité Regional de Seguimiento a la situación de La Mojana, donde exigió soluciones integrales para enfrentar la crisis que afecta a más de 400 mil personas damnificadas por las inundaciones.

En el centro del diálogo con Carlos Carrillo, director encargado del Fondo de Adaptación, quien presentó un proyecto para la reactivación socioeconómica de la región, priorizando al sector arrocero, el mandatario departamental manifestó su inconformidad por la ausencia de otros ministerios que no se presentaron en el encuentro.

“La Mojana lleva cuatro años inundada, esperando soluciones integrales y nos encontramos con la sorpresa que hoy, cuando llega el señor director del Fondo de Adaptación a contar de todas las estrategias, los demás miembros del Gobierno Nacional no hacen presencia. Aquí es cuando uno ve que algunos funcionarios del Gobierno no van en consonancia con lo que dice el señor Presidente, solo aparecen cuando llega el Presidente de la República, aparecen una semana y más nunca se vuelven a ver en el departamento de Córdoba”, dijo el mandatario departamental.

“Es una falta de respeto la no presencia de los demás miembros del Gobierno Nacional. No es aceptable que en una situación de esta magnitud no estén presentes los responsables de las carteras de Agricultura, Ambiente, Comercio y otras entidades fundamentales para la reactivación de la zona”, agregó Zuleta Bechara.

Pese a lo establecido, Zuleta aseguró que continuará tocando puertas hasta lograr la atención que la región requiere. “Seguiremos insistiendo para que nuestra gente tenga la atención que merecen”, puntualizó.