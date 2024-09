MinHacienda enfrentó debate de moción de censura en el Senado por escándalo de la UNGRD

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pasó al tablero en la plenaria del Senado este 24 de septiembre, para cumplir un debate de moción de censura convocado por el senador Jonathan Pulido “Jota Pe Hernández”, de la Alianza Verde, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El debate abordó las presuntas irregularidades relacionadas con la corrupción en la Unidad. Bonilla ha sido relacionado con el escándalo protagonizado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, pues, presuntamente, dineros de esa entidad habrían sido entregados a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de aprobar créditos para la Nación.

Así pues, en su intervención, Bonilla aseguró que es inocente y que su asesora María Alejandra Benavides no tuvo vínculos con la Unidad y no hizo parte del escándalo de corrupción. “Está comprobado que es un homónimo y que el asistente del ministerio nunca fue a la Unidad (…) Yo no voy a dejar que ensucien mi nombre”.

El senador Jota Pe Hernández, por su parte, dijo que es preocupante que el ministro, encargado de la economía, esté involucrado en el entramado de corrupción. Además, señaló que el Presupuesto para 2025 también está en riesgo.

“Hoy no solo vemos que el futuro económico del país está en juego. Curiosamente, hoy que estamos llevando a cabo esta moción de censura el Congreso niega un presupuesto”, dijo el senador.

Ahora, la votación de la moción se realizará en los próximos 10 días, conforme lo estipula el reglamento del Congreso (Ley 5ta de 1992). Entretanto, la plenaria aprobó la renuncia de Gregorio Eljach como secretario general del Senado.