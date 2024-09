‘Papá Pitufo’, capo del contrabando, se reunía con fiscal delegado ante la Corte Suprema

Un agente encubierto que siguió por largo tiempo la organización criminal de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, descubrió que el capo del contrabando se reunía con funcionarios judiciales.

El agente documentó la reunión del capo con el juez Jorge Eliécer Hernández Polo y el entonces fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Paulo Xavier Romero Julio.

La reunión tuvo lugar en agosto del 2023, cuando Paulo Xavier Romero Julio era el fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

La reunión tuvo lugar en el Hotel Las Américas de Cartagena el miércoles 23 de agosto de 2023 a las 7:36 de la noche. Está grabada por varias cámaras y los asistentes son plenamente identificables.

El periodista Enrique Tapias de Noticias Uno, reveló la presentación de la prueba en la audiencia judicial contra ‘Papá Pitufo’.

Vea aquí la denuncia del fiscal del caso ante el juez:

Jorge Eliécer Hernández Polo, identificado por la Fiscalía como juez de la República reunido con ‘Papá Pitufo’, aparentemente se desempeñó en un momento como funcionario de Migración Colombia.

El otro interlocutor, para la fecha de la reunión fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia uno de los más altos cargos de la entidad y de los mejor pagados, es un viejo conocido de El Reporte Coronell.

Dos meses después de esta reunión, en octubre del año pasado, Paulo Xavier Romero Julio fue denunciado aquí después de haber sido elevado a la alta dignidad que ostentó por corto tiempo por voluntad del entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y de su coordinador de delegados ante la Corte, el tristemente célebre Gabriel Ramón Jaimes.

La razón de la denuncia era otra grabación innegable.

En el año 2016, la misma Fiscalía descubrió lo que llamó “una empresa criminal” para conseguir puestos, dádivas y recursos en Cartagena.

Entre las ilegalidades estaba la elección irregular de la contralora de la ciudad Nubia Fontalvo y la repartija de puestos para lograrlo.

Una de las pruebas determinantes del proceso fue una grabación entre el concejal conservador Jorge Alonso Useche Correa y el entonces fiscal seccional número 17 de Cartagena, el mismo Paulo Xavier Romero Julio.

En la llamada, el fiscal Paulo Xavier Romero dice cosas como “¿Cuánto me va a dar?”, “¿Qué me va a dar”, “¿cuándo le hago llegar las hojas de vida?”, “necesito que le ayuden allá en el concejo y usted conmigo acá en Fiscalía”.

Escuche la conversación

–Ya mostramos finura compa, nos la quería robar, un poco de hipócritas estaban ahí y los enfrentamos– dice el concejal

–Entonces ¿Quiénes ganan la contraloría?– pregunta el fiscal

–Nos la ganamos nosotros, esa vaina es de nosotros

–Pero nosotros ¿Quiénes?– pregunta el fiscal Romero

–De los azules con el Gobierno

–Los azules nada más con el gobierno – ratifica el fiscal como pidiendo una ampliación de la información

–Y bueno los aliados que nos ayudaron ahí, pero esa es una tarea que hicimos nosotros…con Jose

–¿Cómo quedó la votación? –pregunta el fiscal Romero

–Quedamos once

–¿Once a ocho? – vuelve a preguntar el fiscal

–Once a ocho no, los otros hijueputas son es vivos, cuando vieron que estaban perdidos se fueron

–Ah pero entonces ustedes están demostrando es un…

–Ah pues

–Hoy es viernes, no joda, y este man ya está bebiendo o está alcoholizado –dice el fiscal

–Estamos celebrando la Contraloría con los colegas –afirma el concejal Useche

–Ah sí, bueno, bueno. Oiga compita ¿cuándo le hago llegar las hojas de vida? –pregunta el fiscal Paulo Xavier Romero

–Apenas las tengas listas me las mandas para allá con el que sea, me las mandas para el concejo

–Escucha, escúchame –pide el fiscal– tú sabes que están las dos hojas de vida

–Ajá

–Está la de mi asistente porque necesito que le ayuden allá en el concejo y usted conmigo acá en fiscalía

–Ajá, eso es a Edwin…

–Y usted me dirá: ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué me va a dar? –pregunta nuevamente el fiscal Paulo Xavier Romero

–OK, dale. Apenas que me definan el cupo ahí siempre lo voy llevando, a medida que me vayan soltando. Ya con este detalle que tuvimos deben empezar a soltarme algunas cositas –ofrece el concejal– entonces mándeme esa vaina, mándemelas, mándemelas todas en un solo paquete.

–Ah bueno, compita

–Mándamela con tu asistente el martes a las 8:30 pa saber en seguida quién es y hablar con ella

–Ah bueno, compita –repite complacido el fiscal– y bendiciones

­–Compa, un abrazo mi hermano

–Bueno, compadrito

Uno de los compadritos, el concejal Jorge Alonso Useche Correa, resultó detenido por estos hechos. Pasó un año en la cárcel y salió por vencimiento de términos.

Pero al otro participante en la conversación, el fiscal seccional de Cartagena, Paulo Xavier Romero, no le pasó nada.

O mejor dicho, sí le pasó: el fiscal general Francisco Barbosa lo nombró este año en uno de los puestos más altos de la entidad. El “compadrito” se convirtió en fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Los fiscales delegados ante la Corte son los de más alta jerarquía después del fiscal y el vicefiscal. Además de ser los mejores remunerados, reciben salario de magistrados de altas cortes. Son solo doce y el hombre al que ustedes acaban de oír en la comprometedora conversación es fiscal séptimo delegado ante la honorable Corte Suprema de Justicia.

Minutos después de que se publicara aquí la información, la Fiscalía de Francisco Barbosa emitió un comunicado en estos términos:

“Bogotá D.C, 23 de octubre de 2023

Con relación a la información de prensa que da cuenta de posibles actuaciones irregulares del fiscal Paulo Xavier Romero Julio, la Fiscalía General informa:

Ante la gravedad de los hechos puestos en conocimiento a través de una investigación periodística, los cuales fueron conocidos por la Fiscalía el día de hoy, se dio por terminado el encargo que cumplía el doctor Romero Julio en la fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Se harán las compulsas de copias a las instancias competentes”

Comunicado hipócrita, comunicado de medias verdades, comunicado de vergüenza.

Primero, es mentira que la Fiscalía se hubiera enterado ese día porque las irregularidades de Cartagena fueron investigadas por la misma Fiscalía. Es decir, la grabación estaba en la misma entidad que se declaró sorprendida con la denuncia de El Reporte Coronell.

Segundo, para esa fecha ya estaba en manos de la Fiscalía General de la Nación la evidencia de las reuniones del entonces fiscal delegado ante la Corte Suprema con ‘Papá Pitufo’, el papá del contrabando en Colombia, ocurrida dos meses antes.

A Paulo Xavier Romero simplemente lo reubicaron como fiscal delegado ante los jueces de Cartagena. Lo devolvieron a la sede de sus andanzas.

Quien lo ascendió, Gabriel Ramón Jaimes, sigue hoy siendo funcionario de la Fiscalía. La cuestionada vicefiscal de la época, Martha Mancera, ocupa hoy silenciosamente otra alta dignidad en el ente acusador. Mejor dicho, el único que no sigue en la Fiscalía es Francisco Barbosa, quien después de haber hecho posible estas maravillas aspira a convertirse en el próximo presidente de Colombia.

