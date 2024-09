La firma del decreto de salvaguardia tiene en vilo al sector del acero en el país

Tunja

El gremio del acero en Colombia se encuentra a la espera de que el presidente Gustavo Petro firme el decreto de salvaguardia que busca proteger la industria nacional frente a las importaciones de China y Rusia. Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que él ya firmó el documento, el sector sigue en incertidumbre hasta que el presidente lo ratifique.

El Comité Colombiano de Productores de Acero considera que este es un paso importante, pero recalcan que no podrán estar tranquilos hasta que el decreto sea oficial. Alexander Adame, director ejecutivo del comité, destacó que la mayor preocupación radica en las importaciones provenientes de China y Rusia, las cuales han sido objeto de investigaciones por presunto dumping.

“Todos los ministerios están de acuerdo en que la salvaguardia debe implementarse, la investigación ya concluyó y confirmó la existencia de prácticas de dumping. Sin embargo, el decreto aún no se ha firmado, lo que genera tensión entre los empresarios y trabajadores del sector en Boyacá y en todo el país”, expresó Adame.

Exigencias a empresas desde el Gobierno

Según Adame, uno de los principales obstáculos para la firma del decreto radica en las nuevas condiciones impuestas, como la transición hacia la producción de “acero verde” y la inversión en aceros planos, dos procesos complejos que no pueden realizarse de manera inmediata. “Estas exigencias no están directamente relacionadas con el problema del dumping, pero están retrasando el proceso”, explicó.

Implementar estos cambios llevaría alrededor de cinco años, lo que para las empresas del sector resulta insostenible a corto plazo. “El decreto está en el escritorio del presidente, pero las nuevas condiciones coaccionan su firma, lo que afecta no solo a las empresas, sino también a los trabajadores y al país en general”, añadió Adame.

Posibles movilizaciones ante la falta de acción

Ante la demora en la firma del decreto, el gremio del acero no descarta tomar medidas de presión. “Los trabajadores están considerando movilizarse si el decreto no se firma pronto. La situación en las empresas se vuelve cada vez más difícil y, de no actuar a tiempo, podría volverse insostenible”, advirtió Adame.

El Comité Colombiano de Productores de Acero espera que el presidente Gustavo Petro firme el decreto de manera inmediata y pública, como un paso clave para garantizar la estabilidad de la industria y proteger los empleos del sector.