Fue un plan sistemático: Jaime Blanco Maya por asesinato de sindicalistas de Drummond

En entrevista con La W, el excontratista de la Drummond, Jaime Blanco Maya, y uno de los principales testigos contra la compañía por presunta financiación a las Autodefensas, se refirió a varios temas, entre ellos el “plan sistemático” por medio del cual los paramilitares asesinaron a los sindicalistas Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler.

“En ocho meses eliminaron al sindicato. Jaime Blanco no tenía el poder y la influencia para hacer esto. Para asesinar unos sindicalistas, eso se necesita una orden superior, había algo sistemático desde arriba, desde las altas esferas de las Autodefensas, para acabar con el sindicato de Drummond”, aseveró Blanco.

A su vez, reafirmó la ocurrencia de reuniones con el jefe de seguridad de Drummond, el exdetective de la CIA, James Atkins, a puerta cerrada y de forma reservada para tratar los temas relacionados con la seguridad de la operación de Drummond, en el marco de la presunta alianza con las Autodefensas para que protegieran los trenes entre otros temas (pero no de los homicidios).

“Yo me reunía con el señor Atkins cada vez que iba a la mina. La condición que ponía era que estuviéramos los dos solos. Incluso, a los directores de seguridad de la mina les decía voy a hablar con Blanco y cerraba la puerta de la oficina de asuntos especiales de la mina”, explicó.

Frente a las acusaciones de Jairo de Jesús Charris ante la JEP, su antigua “mano derecha” como contratista de la Drummond, en las que lo vinculó con la planeación del crimen de Gustavo Soler y el asesinato del contratista Hugo Guerra para quedarse con el negocio de alimentación para la minera, Blanco se reafirmó en que no tuvo nada que ver en el crimen de Soler y que Guerra no fue contratista de Drummond y tenía era un restaurante.

Pero, frente a la muerte del contratista Hugo Guerra, anunció su reconocimiento de responsabilidad por haber emitido comentarios que habrían fortalecido la estigmatización en contra de Guerra, en una reunión con Jhon Jairo Esquivel “El Tigre”, excomandante paramilitar.

“En una oportunidad yo me reuní con Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’, para entregarle un dinero, me reuní con él en Cuatro Vientos, en el quiosco de Benedicto Estupiñán, y me dijo Esquivel: Jaime ahí hay una persona, Hugo Guerra, que dicen que es colaborador de la guerrilla, yo le dije: mira, eso se comenta en La Loma y en todas partes, yo se lo dije a la JEP. Que él haya tomado la decisión de asesinarlo por ese comentario, es una decisión que se sale de mi manejo”, afirmó.

Adicionalmente llamó la atención en que “todas las personas que tuvieron que ver” con el tema del supuesto entramado que vincula a la Drummond fueron asesinadas, y en el caso de Jairo Jesús Charris, él mismo le salvó la vida llevándoselo a su apartamento porque también lo iban a matar. “A Jairo Charris no lo asesinan porque me lo traigo y lo escondo. Yo me vine para Bogotá a vivir en un municipio de la sabana y por eso no me asesinan a mí”, expresó.

