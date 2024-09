Superservicios respondió en La W las dudas que se han generado tras presentar su renuncia

En entrevista con La W, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, respondió a las dudas que se han generado frente a la renuncia que presentó y que podría acabar en el final de su estadía en el cargo.

Inicialmente, Quiroga aseguró que la carta de renuncia no se la solicitaron, que él la presentó voluntariamente, como siempre lo hace cada seis meses, para poner a disposición su cargo del presidente Gustavo Petro, quien es el que decidirá sí sigue en el ente de control o deberá dar un paso al costado.

Agregó que “varias veces lo he manifestado al presidente, no es la primera vez que presentó la renuncia, pongo en su consideración la renuncia para que él evalúe y si es necesario que continúe o si él considera hacer los cambios; yo nunca he esperado que me despidan, ni que me pidan la renuncia, pero pues el presidente es el que decide, si él considera que debo continuar si no pues me iré y él tendrá su decisión y escogerá a una persona con las capacidades para afrontar el problema de la de la vigilancia especial y control de los servicios públicos”.

En cuanto a las diferentes versiones que se han generado sobre un supuesto malestar desde Casa de Nariño con su labor, el superintendente Quiroga dijo que siempre ha obrado buscando proteger a los usuarios de los servicios públicos en el país y siguiendo en todas sus actuaciones el debido proceso.

Frente al funcionario de esa entidad y sus funciones, Jorge Villamil, el cual es muy allegado al despacho del superintendente Quiroga, se refirió a las recientes acusaciones que se han generado en su contra al asegurar que sería el encargado de realizar supuestas “interceptaciones ilegales” para las investigaciones que se adelantan en el sector de la energía en Colombia; el superintendente también hizo sus salvedades sobre el tema y aseguró que Villamil no genera ningún tipo de interceptación ilegal.

“Algunos lo llaman así, de inteligencia. Así como en la Contraloría existe la Diari (Dirección de Información y Análisis) o en la Procuraduría existe una Oficina de Investigaciones Especiales; nosotros creamos un grupo para complementar las evaluaciones integrales que periódicamente hace la Superintendencia y en donde requerimos coordinación interinstitucional, algunas informaciones que son necesarias que coordinamos con la Contraloría, con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Dian para complementar la información”, comentó.

Puntualmente sobre las supuestas interceptaciones ilegales, dijo “pues si alguien considera que se están haciendo interceptaciones que las denuncie ante la autoridad competente, nosotros estamos haciendo es una coordinación interinstitucional”.

En cuanto a posibles diferencias con altos funcionarios del Gobierno por la forma en que se está haciendo la invención de la empresa Air–e y la búsqueda de generar más procesos de este tipo en otras compañías del sector, el superintendente, Quiroga, aseguró no conocer ninguna de esas diferencias, agregando que cada movimiento que se realiza en el ente de control siempre se informa a través de reuniones tanto al presidente Petro, como a los ministros y carteras que deban conocer la información.

Por el lado del reciente informe de la Unidad Investigativa de El Tiempo, en donde se expuso que a Casa de Nariño llegó otra denuncia en la que supuestamente se estarían ejerciendo presiones por parte de Quiroga y su mano derecha, el teniente coronel (r.) de la Policía Nacional, Jorge Villamil, sobre los dueños de Air–e a través de información privilegiada, millonarios pleitos e incluso datos cobijados con la reserva fiscal; el superintendente Quiroga, aseguró que esto es falso.

Se debe recordar que, en dicho informe se reveló un audio de más de 2 horas sobre una reunión que se habría registrado entre Quiroga y Villamil y la representante legal de Air – e, Tatiana Calderón, en el cual la representante le reclamó a los funcionarios del ente de control “por las versiones que venían circulando sobre supuestos flujos de dinero entre empresas de los accionistas de Air-e que ella negó de manera tajante. Y advirtió que estaba afectando su buen nombre y el de la compañía”.

En esa conversación se habría tocado el tema de las diferencias que hay entre la empresa Air–e y la compañía Inteaseo SAS ESP, que es del resorte de William Vélez.

Quiroga inicialmente aseguró no recordar lo que se habló en dicha reunión, manifestando “no recuerdo, pero pues ni la conozco tampoco, pero pues desconozco el momento y el asunto”.

Al exponer textualmente lo que se habría dicho en el encuentro, el superintendente respondió “seguramente en el Congreso de Andesco tuvimos alguna conversación porque precisamente en el Congreso uno charla con todas las personas y seguramente manifestaron la situación que tenían entre las dos entidades y pues obviamente yo los escucho y por eso ahí en la en la transcripción que hacen de la conversación”.

Añadiendo, que como se lee en la conversación publicada por El Tiempo, se dejó claro a la representante de Air–e que apenas se están adelantando indagaciones para ver si las quejas que se han recibido entre las partes aplican para abrir las respectivas investigaciones.

Finalmente, confirmó que en efecto ha tenido también reuniones tanto con Alberto Ríos, dueño de Air-e, así como con William Vélez, dueño de Interaseo, siempre acompañado de su equipo y dejando claro que jamás se reunió o se reúne a puerta cerrada con algún empresario.

