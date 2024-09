SuperServicios sobre intervención a Air-e: “no queremos otro Electricaribe”

El pasado 10 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energía confirmó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) autorizó la intervención a la empresa Air-e.

Esto se produjo después de la solicitud realizada por parte de la propia compañía, desde su área jurídica, la cual argumentó que su caja no supera los cinco días. Por eso, había hecho la solicitud esperando que fuera aprobada la intervención, con el fin de no dejar de cumplir con el servicio a sus usuarios.

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, se refirió en La W a dicha intervención y aseguró que la entidad se encuentra “estudiando el concepto de la CREG”, por lo que en los próximos días emitirá su decisión al respecto.

El funcionario también recordó que Air-e ha advertido a la Superintendencia que no está en capacidad de seguir prestando el servicio, pues consideran, “de acuerdo con sus análisis, que en cinco días ya no tendrían cómo prestar el servicio”. Esta situación, agregó el superintendente, es motivo de alerta para la entidad, debido a que su papel es el de “garantizar la prestación del servicio y, por eso, no podemos dejarlo abandonado”.

Frente al interrogante de si con la intervención de Air-e habrá algún tipo de alivios en las tarifas de energía para la costa Caribe de Colombia, el ente de control y vigilancia dejó claro que ese es un tema más complejo sobre el que se ha venido trabajando. Por eso, agregó, para que sea una realidad se deben tomar varias medidas y ejecutarlas.

En ese sentido, Quiroga sostuvo que lo que se busca con la intervención de la compañía es, por ahora, poder garantizar el servicio para todos sus usuarios.

Por otro lado, el superintendente dejó claro que con la intervención se busca ayudar a la compañía a salir de la situación en la que se encuentra y que el Gobierno colombiano no se encuentra interesado en hacer una liquidación. Por eso, en algún momento dicha intervención se tendrá que levantar.

“Nosotros no queremos otro Electricaribe, queremos intervenir y resolver el problema”, sostuvo el funcionario.

Finalmente, desde el ente de control y vigilancia se dio un parte de tranquilidad a los usuarios de Air-e asegurando que la situación ya se evalúa para que la intervención que se va a realizar sea exitosa.

