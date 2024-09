Desde el Cauca, la senadora Paloma Valencia cuestionó de nuevo los procesos de paz

En una reciente visita al Cauca, la senadora Paloma Valencia advirtió que los grupos armados han crecido al igual que los cultivos ilícitos y, de nuevo, criticó los procesos de paz entre el Gobierno, el ELN y las disidencias de las Farc.

La congresista manifestó que el departamento del Cauca afronta un momento crítico por lo que considera el regreso a un pasado violento en la región.

“Estamos preocupados por lo que está pasando en el Cauca; la situación es un regreso al pasado más sangriento y más oscuro que ha tenido este departamento. Todos los municipios importantes del departamento se encuentran en máximos históricos de asesinatos, extorsiones y secuestros”, dijo Valencia.

Además, agregó que “lo que estamos evidenciando es el gran fracaso de la paz total, con unos preceptos equivocados de un gobierno que no quiso atender las advertencias sobre un proceso mal diseñado que permitió que los violentos se expandieran territorialmente, su crecimiento en número, el aumento de la acción violenta, el repliegue de la fuerza pública y el sufrimiento de los caucanos”.

La senadora recalcó que en el Cauca se recicla la violencia por cuenta de los negocios ilegales. “Si aquí no hay una política antidrogas seria, si no hay una erradicación total de los cultivos ilícitos y una lucha frontal contra la minería criminal, los grupos armados ilegales van a estar”, indicó.

Valencia afirmó que el reclutamiento de menores está en aumento mientras la política de Paz Total del presidente Petro fracasa.

“Los caucanos no podemos esperar a que desde Bogotá vengan a solucionarnos los problemas; por eso yo sí me alegro de que el gobernador haya citado a una marcha. Invito a toda la ciudadanía a salir a expresarse y ojalá vayamos a la capital a reclamar, porque no hay derecho a que departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá sean las regiones invisibles”.

Finalmente, la senadora le exigió al Gobierno nacional atender la delicada situación de orden público que vive el Cauca.