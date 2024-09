Que le expliquen al país por qué van a retirar imputaciones: Barbosa por caso Odebrecht

El exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a la decisión del ente de control de solicitar el retiro del escrito de acusación contra 7 procesados por el escándalo de Odebrecht y la reestructuración del grupo de investigación.

La petición se realizó ante el Juzgado 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y se enfoca en 6 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, y un excontratista.

En la misma, la Fiscalía aseguró que no había suficiente material probatorio que relacionara a los señalados con los hechos de corrupción.

Ante lo sucedido, el exfiscal Francisco Barbosa cuestionó que se retiren las imputaciones y exigió que se le explique al país el fundamento jurídico para dicha decisión.

En sus declaraciones, Barbosa apuntó a que lo que buscaría la Fiscalía es “modificar el modelo para retirar imputaciones”.

“A mi no me vengan a decir ahora que no les funciona el modelo de Odebrecht porque sí funcionó. Ahora, que quieren modificarlo para retirar imputaciones, ahí sí que le expliquen al país por qué van a retirar imputaciones”, afirmó.

Asimismo, defendió su gestión y el modelo utilizado, asegurando que se logró la imputación de 106 personas, entre las que se encontraron miembros de la clase política tradicional.