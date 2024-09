“Es irreparable lo que vivimos”: víctima de abuso sexual por parte de la iglesia

Jean Marc Turine, víctima de abuso sexual por parte de la iglesia y asistente a la reunión con el papa Francisco, conversó en W Fin de Semana sobre la reunión que sostuvo el sumo pontífice con 17 víctimas de abuso del clero en Bélgica.

Según comentó, “en este encuentro con 15 personas que fueron víctimas de abuso sexual, el papa se mostró amable y educado, pero no se comprometió a nada. Quizás es porque yo no soy creyente y tuve un punto de vista diferente a otros que vieron en él al padre de la iglesia. Yo esperaba que él tomara la responsabilidad de los actos y no lo hizo”.

Añadiendo que “no vi que la iglesia tomara las responsabilidades durante el encuentro, personalmente creo que no sirvió de nada. Evidentemente el papa pidió perdón, dijo que tenía vergüenza, que su corazón sangraba con todos los testimonios, pero no entiendo para qué sirvió este encuentro”.

Por otra parte, señaló que “el papa dijo que se tenía que hacer algo frente a estos hechos, dijo que por el momento la iglesia tacha a los sacerdotes criminales, aunque los casos hayan prescrito en la justicia. Él no prometió nada, no prometió ningún tipo de ayuda financiera o alguna compensación, tampoco dijo que iba a haber asistencia dentro de las diócesis por parte de profesionales sino solo de voluntarios”.

Por último, explicó que no se tocó el tema de la impunidad que se da dentro de la iglesia por estos casos, “hubo mucha emoción porque se habló sobre lo que pasó en nuestra vida. Nos mataron y no estamos muertos. Hubo una masacre en cada una de las víctimas y se causó daños irreparables, nadie lo puede entender hasta que lo vive (…) es irreparable lo que vivimos y lo que hay en nosotros, los abusos por parte de los sacerdotes son muy graves porque son autoridades morales y espirituales en los que creemos. Eso nos destruye por dentro”.

Escuche la entrevista completa a continuación: