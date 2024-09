Jaan Roose, el equilibrista que cruzó el estrecho de Asia a Europa sobre un cable

El equilibrista estonio y tres veces campeón mundial de slackline pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su carrera y los récords que ha logrado con este deporte extremo.

Según comentó para iniciar, “es una experiencia única, esa idea de un paso continental de Asia a Europa no es nada fácil. Es un lugar bastante concurrido, tiene mucho tráfico. Fue impresionante porque normalmente se cruza en carro y yo lo hice a través de la cuerda”.

Asimismo, aseguró que la cuerda solo tiene un grosor de 2 centímetros por lo que cada paso que se da en ella debe ser con el mayor cuidado. “Es un cruce de un kilómetro y solo tengo menos de una hora para poder hacerlo, entonces es un esfuerzo muy grande, tanto física como mentalmente”.

Por otra parte, indicó que él todavía le tiene miedo a la muerte y a las alturas, “es algo necesario para tratar de estar a salvo, así que tengo que manejar el miedo, tengo que sentirlo porque si no lo siento no voy a hacer un esfuerzo suficiente a la hora de hacer el cruce. Esto me permite estar más concentrado porque está viviendo las emociones”.

Por último, explicó que sus inicios en este deporte se dieron gracias a practicar parkour y acrobacia.

