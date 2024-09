Erdogan pidió a la ONU permitir el uso de la fuerza contra Israel para frenar sus ataques

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este lunes 30 de septiembre que Naciones Unidas debería autorizar el uso de la fuerza para detener los ataques de Israel contra Líbano y Gaza, y pidió también la unidad de los países musulmanes en apoyo de los “hermanos” en estos países.

“La Asamblea General de la ONU debería aplicar rápidamente la autoridad para recomendar el uso de la fuerza, como hizo con la resolución de 1950 de Unión pro paz, si el Consejo de Seguridad no puede mostrar la voluntad necesaria”, dijo el jefe del Estado turco en un discurso televisado.

Erdogan se refirió a la Resolución 377 que indica que, en caso de falta de acuerdo en el Consejo, la Asamblea puede incluso recomendar a sus miembros el uso de la fuerza para mantener o restaurar la paz.

Erdogan pidió a la comunidad internacional que apoye “por humanidad” a Palestina y al Líbano, y solicitó la unidad de los países musulmanes contra Israel.

“Los ataques de Israel acabarán llegando a la puerta de todos. También afectará a quienes observan la masacre desde la distancia”, dijo Erdogan.

“El bandolerismo de Israel no puede ignorarse por más tiempo. Los musulmanes deben dar la respuesta más enérgica a esta opresión. Si no somos los primeros en apoyar a nuestros hermanos y hermanas, no podemos esperar que otros les ayuden”, dijo el jefe del Estado turco en un discurso televisado.

Erdogan afirmó que Israel ha aumentado sus ataques en el Líbano y denunció que “más de mil libaneses han perdido la vida en las dos últimas semanas”.

“Las necesidades de nuestros hermanos y hermanas libaneses aumentan debido a los continuos ataques israelíes”, dijo el presidente.