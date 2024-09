Las dudas que persisten tras la aparición de un civil muerto que tenía prendas militares

La W pudo conocer la denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación que detalla las irregularidades que se habrían registrado el pasado mes de junio de 2024, tras la aparición del cuerpo de un civil con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca. El hombre asesinado, según se relata, estaba acompañando una operación del Ejército Nacional.

Este medio habló en primicia con una de las fuentes cercana al caso, quien señaló que “hay un mal proceso, no se siguió el conducto regular, son tres documentos que tienen que estar listos antes de la operación, pero acá hicieron primero la operación y luego hicieron la documentación (…) dentro de las malas prácticas que se hacen acá, se viene trabajando con personal civil, pero todo informante debe estar en la base de datos, pero esta persona que murió no lo está”.

Según la fuente, la operación en donde murió Eyder Herney Bárcenas fue planeada de “palabra” el 20 de junio de 2024, días después el hombre apareció muerto.

“Se están haciendo operaciones sin ningún soporte y resultó muerta una persona, no se sabe quién le dió el uniforme, lo que dijeron es que supuestamente la comunidad había secuestrado al hombre en medio de la operación, pero resulta que esa tropa que llegó allá no tenía jurisdicción en esa zona de Suárez, Cauca, ellos debían estar en Caloto, el señor entregó la información de un laboratorio y no volvió a salir, esa operación se planeó de palabra”.

Por eso añade que son muchas las dudas que persisten en este caso, ya que “la inspección del Ejército no ha dicho nada ni se apareció. Eso fue hace más de dos meses ya, ¿quien autorizó que el señor tuviera camuflado y por qué no se ha dicho nada aún?, pero lo más grave, ¿en qué circunstancias murió?, el Batallón de Operaciones Terretres N12 no tiene labores de inteligencia”.