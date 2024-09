Unicentro desmiente rumores de robos de ‘raponazo’ organizados dentro del centro comercial

Bogotá

En los últimos días ha circulado un audio alarmando sobre supuestos robos en modalidad de raponazo dentro de Unicentro, uno de los centros comerciales más emblemáticos de Bogotá.

El audio denuncia que bandas organizadas estarían sustrayendo celulares a los usuarios del centro comercial, pasándolos rápidamente entre ellos para evitar ser identificados. Sin embargo, Camilo Ángel Moreno, gerente general de Unicentro, desmintió estas afirmaciones en entrevista con La W.

Moreno aseguró que, aunque es imposible negar que puedan ocurrir hurtos menores como el ‘cosquilleo’ que afecta a muchos espacios públicos, “lo que se menciona en ese audio es completamente falso”.

Según explicó, Unicentro cuenta con un robusto sistema de seguridad, que incluye cámaras de reconocimiento facial, y colabora estrechamente con otros centros comerciales para desarticular bandas dedicadas a este tipo de delitos.

Moreno detalló que, desde hace aproximadamente mes y medio, los centros comerciales de la ciudad venían trabajando en conjunto para identificar a una banda dedicada a robos en distintos establecimientos.

“La semana pasada, logramos la captura de dos mujeres, tres hombres y una persona que manejaba un taxi, el cual utilizaban para huir del lugar”, afirmó el gerente.

No obstante, fuentes consultadas de la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que, a pesar de las capturas mencionadas por Moreno, las personas detenidas fueron puestas en libertad tras ser identificadas, ya que no presentaban antecedentes penales y no se pudo comprobar su implicación en los robos.

Moreno también desmintió que Unicentro haya cerrado sus puertas durante la operación. “No hemos cerrado el centro comercial”, aseguró, y subrayó que Unicentro recibe diariamente a más de 55.000 personas, lo que lo convierte en un espacio seguro. “El año pasado tuvimos 20 millones 500.000 visitantes. Es un lugar seguro donde ocurren hechos aislados, pero no como los que se mencionan en ese audio.”

En cuanto a las medidas de seguridad, el gerente destacó que los centros comerciales están en constante alerta frente a diversas modalidades de robo, aunque aclaró que estas situaciones no son nuevas.

“Hace años hemos visto casos de personas que se disfrazan, por ejemplo, de embarazadas para sustraer mercancía de los almacenes”, explicó Moreno, señalando que estos casos se manejan con inteligencia y coordinación entre la seguridad privada y pública.