“Ella se va, pero hizo daño”: Petro a procuradora por salida del embajador en México

Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

En medio de una conferencia en la Universidad Nacional de México, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión del Gobierno de retirar a Moisés Ninco Daza del cargo de embajador de Colombia en el país azteca.

El mandatario lamentó la situación y también cuestionó la decisión de la Procuraduría en este caso, que, según él, “hizo mucho daño”.

Le puede interesar Gobierno retira a Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México

“Yo lo nombré embajador por joven, porque era un reconocimiento a la lucha juvenil en Colombia, y por ser joven lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada. La procuradora —a mí también me sacaron por la misma razón—, eso es un negacionismo. Ella se va, pero hizo daño, es una forma de actuar de las derechas: negar las diferencias. La Procuraduría dio un golpe, no quiere embajadores jóvenes, sino aristócratas”, dijo el mandatario.

Cabe recordar que, en el pasado mes de agosto, el Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló el decreto que nombró a Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México.

Con ponencia del magistrado de la sección quinta, Omar Barreto, el alto tribunal confirmó que Ninco Daza no cumplía con los requisitos de experiencia para el cargo, ya que no hizo parte de la carrera diplomática que se exige, ni cuenta con un título, maestría o los meses de experiencia en funciones diplomáticas que pide la ley.