Una cucuteña está entre las colombianas desaparecidas en México

Cúcuta

Son seis las colombianas que están reportadas como desaparecidas en México. Se pudo conocer que las mujeres habrían llegado hasta Veracruz para servir como acompañantes de eventos y servicios de protocolo. Sin embargo, desde el pasado 25 de septiembre no se sabe de su paradero.

Entre las desaparecidas está la cucuteña Marianyeli Chacón Álvarez. Su mamá aseguró que “tan solo sé que a las seis muchachas se las llevaron, las desaparecieron en un carro, pero no sabemos nada más”. dijo Rubiela Álvarez.

Agregó que en Colombia han recibido muy poca ayuda desde que se conoce de la desaparición de estas mujeres. “Yo hasta ayer fue que logré tener la primera denuncia, hoy fue otra en la Alcaldía de Cúcuta, pero lo único que nos queda es esperar que nos llamen, que el proceso empiece a avanzar, pero todo va muy lento y las familias estamos desesperados”. Resaltó además que “no sabemos en qué situación estén, si están bien, no sabemos nada”.

Narró que su hija le indicó que se iba a trabajar en Medellín. Sin embargo, días después se enteró que estaba en México. “Cuando llegó allá ella se comunicó conmigo, hablábamos muy poco porque siempre o yo estaba ocupada o ella no estaba. El día 25 de septiembre a las 6:00 p.m. fue el último mensaje que ella me envío por WhatsApp donde me dijo que iba a comprar a la tienda lo de hacer el almuerzo y hasta el sol de hoy yo no sé nada de mi hija”.

Enfatizó que, en un grupo de WhatsApp que tiene con las otras mamás de las colombianas desaparecidas, pudo conocer que las mujeres estaban bajo el mando de una mujer conocida como Lili, “no la conozco, nunca la he escuchado, yo digo que ella es la que debe saber dónde están las muchachas pero dice que no sabe, que a ella le están pidiendo una fuerte suma de dinero por ellas”.

Piden apoyo a la Cancillería para lograr intensificar la búsqueda de estas mujeres.