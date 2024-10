Gregorio Eljach dijo que su elección como procurador fue “el triunfo del consenso”

Sin sorpresas, la plenaria del Senado eligió a Gregorio Eljach como nuevo procurador general de la Nación. Obtuvo 95 votos de 105 posibles, mientras que Luis Felipe Henao obtuvo 3 votos y Germán Varón recibió 2 apoyos.

En su discurso, tras ser elegido nuevo procurador, Eljach agradeció al presidente Gustavo Petro por haberlo ternado para el cargo. De hecho, minutos antes, cuando presentó sus propuestas para la procuraduría ante la plenaria, dijo: “Quiero reivindicar la posibilidad que el presidente Petro me ha dado (...) Yo no hubiera podido llegar a un honor tan grande y tan significativo como este si no fuera por la visión política del presidente”.

Además, en esas palabras tras su elección aseguró que ese proceso fue fruto del consenso en la política. Y agradeció a las diferentes fuerzas políticas, así como a las tres ramas del poder público, por haber contribuido en ese proceso.

Según dijo, su elección fue, ante todo, un triunfo de la democracia y la unidad en la diversidad. “El consenso es posible y el acuerdo es indispensable”, señaló Eljach.

Agregó: “tuve la fortuna de hablar con los máximos líderes de las tres ramas del poder público, el Ejecutivo, el Legislativo y el Jurisdiccional, y puedo decir que hemos llegado a este momento gracias al concurso de todos ellos. Esta elección ha sido, pues, un triunfo del consenso”.

Posteriormente, en una rueda de prensa, Eljach fue consultado por La W sobre su postura frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro, que impide a la Procuraduría sancionar disciplinariamente a funcionarios elegidos por voto popular.

Al respecto, Eljach aseguró que, como procurador, respetará los acuerdos internacionales: “yo soy cumplidor de las normas de la regulación jurídica, y en la Constitución están contenidos también los acuerdos internacionales, de manera que serán cumplidos”.