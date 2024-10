Miembro de la UTL de David Racero transfirió dinero a padre y hermano del congresista

Hay pruebas de transferencias de dinero de otro miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de David Racero a familiares del congresista.

Esta semana se mostraron evidencias de pagos de la asesora Estefanía Montoya a David Racero que ellos explican por la existencia de préstamos recíprocos. Lo curioso es que solo aparecen pagos de la subalterna al representante a la Cámara y no de él a ella. Ya tendrán la oportunidad de explicar las llamativas transacciones en la Procuraduría y en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Lo previsible es que las investigaciones disciplinaria y penal revisen el movimiento de las cuentas de la asesora legislativa y los depósitos en las cuentas de Racero durante esos años y puedan determinar la razón de estas y otros transacciones, tal como un depósito en efectivo realizado desde Puerto Carreño, Vichada, en la cuenta del congresista del cual les hablaré.

La consignación es por $5.320.000 y fue realizada el 24 de diciembre del año 2018 a las 8:44 de la mañana desde la capital del Vichada.

Ampliar

Este depósito de navidad desde Puerto Carreño sucedió cuando tanto Estefanía Montoya como su esposo trabajaban en la UTL del representante Racero. El esposo se llama Yidis Gahona y renunció a la UTL el año pasado, en medio de denuncias en su contra por acoso sexual a una dirigente de Colombia Humana que se suicidó.

Yidis Gahona, quien por cierto ahora trabaja en la Presidencia de la República, es de Puerto Carreño, Vichada, el lugar desde donde se hizo el depósito el día de la nochebuena de 2018.

Según publicaciones locales, Gahona fue recientemente designado como enlace entre la Consejería Presidencial para las Regiones y Puerto Carreño.

Sin embargo, lo más revelador está en otras transacciones bancarias conocidas por El Reporte Coronell.

Otra miembro de la UTL de David Racero efectuó transferencias bancarias a cuentas de ahorros del padre y del hermano del congresista.

El 22 de diciembre de 2019, también para la época de navidad pero del año siguiente, otra asesora de la UTL de David Racero transfirió dinero a la cuenta del padre del congresista.

La asesora se llama Viviana Marcela Moreno y, de acuerdo con el certificado del Banco Davivienda, hizo una transferencia exitosa desde su cuenta de ahorros a la cuenta de Jorge Eliécer Racero.

La transferencia por $4.000.000 fue efectuada ese 22 de diciembre a las 9:39 de la mañana. Era un domingo navideño.

Ampliar

El número de la cuenta de ahorros de Viviana Marcela Moreno termina en 8548. El dato es importante.

Me comuniqué con Viviana Marcela Moreno y me dijo que no recordaba haber hecho ningún depósito en la cuenta del padre del congresista. La memoria es frágil que bueno que existan los documentos para refrescarla porque aparentemente no es el único movimiento de la cuenta de doña Viviana Marcela a cuentas de familiares del congresista Racero.

El lunes 29 de abril de 2019, desde una cuenta de ahorros de Davivienda terminada en 8548, como la de Viviana, se efectuó otra transferencia esta vez por $2.000.000 a otra cuenta de ahorros a nombre de Jorge Luis Racero Mayorca, hermano de David Racero.

Ampliar

Ante la conveniente amnesia de la antigua miembro de su UTL, le escribí anoche al señor representante a la Cámara David Racero y le dije: “David, hoy hablé con doña Viviana Marcela Moreno Duque. Le pregunté si había depositado dinero en la cuenta de don Jorge Eliécer Racero y me dijo que no lo recordaba ¿Cómo se explica que ella haga consignaciones en la cuenta de un familiar tuyo?”.

A esta hora no he recibido respuesta.