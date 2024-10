“Gobierno alemán no ha reclamado”: canciller por proceso de selección de pasaportes

El canciller Luis Gilberto Murillo respondió en La W al pronunciamiento de la firma alemana Veridos a través de una carta, conocida en primicia por W Radio, cuya firma fue el pasado 5 de septiembre y está dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que presentó una serie de observaciones sobre el proceso de selección para la cooperación y participación en la producción de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visas para Colombia.

Según el canciller Murillo, hasta el momento no ha recibido ningún reclamo del Gobierno alemán por este proceso.

“Uno de los criterios que me indicó el presidente Gustavo Petro para el nuevo modelo era que la selección fuera objetiva y nosotros definimos que el modelo sería una alianza de gobierno a gobierno”, expresó el canciller.

En ese sentido, sostuvo que interactuaron con varios gobiernos y cada uno de ellos “escoge, dentro de sus entidades públicas, con qué institución hace alianzas para presentar una propuesta”.

Así, el ministro Murillo confirmó que, si bien interactuaron con el Gobierno de Alemania, “este no ha manifestado ninguna inconformidad con el proceso, ya que la selección fue objetiva”.

En ese sentido, Murillo también precisó que Portugal cumplía con todos los requisitos exigidos, tanto a nivel nacional como internacional.

“Teníamos que cumplir con una serie de requisitos, sobre todo los planteados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y también que las entidades aliadas fuesen completamente públicas. Además, se requería un paquete de cooperación para la Cancillería, la Imprenta Nacional, Migración Colombia, y la entrega de equipos tecnológicos al país como donación en un tiempo prudente”, aclaró.

Al revisar los criterios, agregó el canciller, “la mejor oferta de cooperación que recibimos fue la de Portugal, por lo que seleccionamos su propuesta, que ofrecía la mejor alternativa”.

El canciller también explicó que la firma alemana Veridos no es 100% pública, lo que la descalificaba del proceso. Además, advirtió que las garantías ofrecidas para que Colombia tuviera su propia planta de producción no eran claras.

“Un ejemplo: en el caso de la firma alemana, solo el 40% es de propiedad pública. En cambio, la Casa de la Moneda de Portugal es 100% pública. La entrega de la planta, que es el tema central, se planteaba en 20 años en la propuesta de Alemania, mientras que la propuesta de Portugal la anticipa en 10 años. Esos criterios se aplicaron”, explicó el canciller.

Por lo anterior, el canciller insistió en que se trató de un acuerdo de estado a estado para poder, de manera conjunta, hacer el proceso de producción y entrega de pasaportes que también busca formar “una alianza y salir a buscar nuevos mercados en el futuro”.

Por otro lado, el canciller Murillo aclaró que no es cierto que Portugal y Países Bajos hayan presentado la oferta fuera de los tiempos.

“Eso no es cierto y no quisiera discutir ese tema porque está cerrado. Fue una selección objetiva y quien quiera lo puede revisar, ahí está el juicio. Yo no he recibido ninguna manifestación de inconformidad del Gobierno de Alemania y voy a una reunión bilateral en Alemania la próxima semana”, aseveró.

Por último, el jefe de la diplomacia aseguró que Portugal, por ahora, no ha elegido ningún socio en Colombia para la producción y personalización de las libretas de pasaportes, teniendo en cuenta que Thomas Greg & Sons sigue con este proceso por un año más.

“No se ha tomado la decisión todavía, ellos nos tienen que responder por el proceso. Lo único que está decidido, porque hizo parte de la propuesta de acuerdo estado a estado, fue que se haría con Casa de la Moneda. Para este proceso, ellos ya entrarán en algunas relaciones comerciales, de las cuales nosotros vamos a estar muy atentos. Eso todavía no se ha definido porque es una responsabilidad de ese Gobierno”, concluyó.

