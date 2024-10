“El Acuerdo Nacional no es un papel”: Laura Sarabia defendió nueva propuesta del Gobierno

Este viernes, 4 de octubre, se vive el segundo día del Festival de las Ideas, un evento que reúne a cerca de 300 líderes políticos, empresarios y académicos para hablar y discutir sobre los principales retos y desafíos que enfrenta el país.

En el marco de este Festival, organizado por Prisa Media, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció lo que serían las ‘bases de un acuerdo mínimo contra la violencia y por la democracia’, una nueva propuesta del Gobierno Nacional.

Como explicó el Ministro durante el primer panel de discusión del Festival, llamado La verdadera realidad política de Colombia hoy, esta es una propuesta que busca reunir a varios sectores del país, tales como las autoridades locales y regionales, a los organizadores gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, a los empresarios y a la iglesia civil.

Toda esta convocatoria tiene el propósito de promover un diálogo político y social que busque soluciones a los problemas nacionales que afectan el bienestar de los colombianos. De acuerdo con Cristo, este proceso buscará ser incluyente y trabajará sobre 5 ejes fundamentales, los cuales son:

Seguridad y Erradicación de la violencia del ejercicio de la política Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales

Además, el Ministro añadió que este acuerdo: “buscará una metodología de construcción de consensos y acuerdos, convocará a las diferentes instancias de diálogo institucional y a sectores sociales representativos”.

“El Acuerdo Nacional no es un papel”, Laura Sarabia

Durante el panel de discusión, una de las grandes invitadas del evento, Laura Sarabia, explicó que este acuerdo nacional que propone el Gobierno Nacional, lejos de atender a discusiones políticas típicas, buscará centrar sus esfuerzos en discutir sobre:

¿Cómo lograr la transición energética?

¿Qué se debe hacer para llevar a los territorios PDTS todos los servicios básicos

¿Cómo facilitar la llegada de créditos a la gente de a pie?

¿Cómo hacer para que, lo que viven los colombianos de las principales ciudades, puedan vivirlo las personas en las zonas apartadas del país?

Asimismo, Sarabia señaló que el gran problema hasta el momento es que no se ha logrado definir cómo se debe poner el país de acuerdo. Es por ello que señaló que: “el acuerdo nacional no es un papel, el acuerdo nacional se construye día a día y son con cosas específicas. No hay un acuerdo nacional para todo, en realidad es una búsqueda de cómo nos ponemos de acuerdo”, señaló.

De igual forma, destacó que Colombia está cansada de firmar papeles y acuerdos sobre promesas de unión. Según explicó, la responsabilidad que tienen actualmente todos los colombianos es llevar al menos a un acuerdo nacional en unos aspectos mínimos, para que, de esta manera, se pueda construir camino para llegar a esos máximos puntos de disenso.