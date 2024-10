No estoy con una reforma que atente contra el empleo: Efraín Cepeda por la reforma laboral

Desde Barranquilla, en medio de su participación en el panel “Panorama y visión crítica de las reformas pensionales y laborales en curso”, en el marco del Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, cuestionó fuertemente la reforma laboral.

Según las declaraciones de Cepeda, en lugar de generar empleo y atacar la informalidad, la iniciativa atentaría contra los colombianos, “generando medio millón más de desempleados”, por lo que aseguró que no está de acuerdo con la misma.

En ese sentido, señaló que se destruirían entre 400 mil y 700 mil empleos, cuando la informalidad en la actualidad se encuentra en el 55%.

“¿Cómo así que una reforma laboral no genera empleo ni ataca la informalidad, sino todo lo contrario, como han advertido el Banco de la República y Fedesarrollo? No estoy con una reforma que atente contra el empleo de los colombianos, no quiero medio millón más de desempleados”, expresó.

Asimismo, indicó que, desde el Partido Conservador han propuesto una reforma que ayude en la generación de empleo, “fortaleciendo el subsidio del empleo en empresas pequeñas, con estímulo a la contratación o con el trabajo por horas”.

Cepeda también afirmó que, como presidente del Congreso debe velar por el equilibrio de poderes y que el Senado de la República está de cara al país, por lo que que solo pasará lo que convengan a los colombianos y que “las cosas que les hagan daño, no pasarán”.

En el espacio, también participó el senador Mauricio Gómez que cuestionó la reforma laboral y aseguró que hundirán la iniciativa.

En su discurso, Gómez calificó al Gobierno como “anticonsenso” y cuestionó que el Ministerio de Hacienda no se reuniera con el Congreso para la reforma tributaria.